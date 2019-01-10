水上森林在台南！賞紅樹林、吸芬多精好樂活

2019年01月10日 11:05 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

2019開始囉，過陣子就要放農曆春節了！計畫好要到哪玩呢？台南北門雙春濱海遊憩區北側木棧道一年來在台南市政府觀光旅遊局規劃並完工，宛如水上森林廊道之木棧道，將以嶄新之姿，迎接遊客的到來。這裡還有獨樹一格的蒙古包的「白色帳棚」可供休憩，附近還有知名的北門教堂、井仔腳鹽田，歡迎旅人造訪。

休憩涼亭。（圖取自台南旅遊網）

雙春濱海遊憩區位於八掌溪、急水溪之間，是台南市海濱之北，園區內木棧道邊有紅海欖、海茄苳、欖李、水筆仔等紅樹林遍佈，有豐富的自然溼地景觀與生態，是雙春濱海遊憩區內極吸睛的生態旅遊資源。沿線最迷人之處還有北門版的忘憂森林，在枯木倒影光與水面的光影交織下的美景，總能吸引新人來此拍攝婚紗，留下人生美好浪漫回憶。

水上森林廊道。（圖取自台南旅遊網）

台南觀光旅遊局表示，這次木棧道整修等於大翻新，整修完成北側750公尺(左右各一道)的完整棧道系統及涼亭，並趕上新年連假旅遊潮前完工，遊客可規劃愜意的行程在此留一晚，享受雙春的寂靜之美!雙春委外廠商更表示，過年連假從2月2日至11日，入住星光帳篷的露營者，可獲得精美小禮物。

井仔腳鹽田美景。（本報系資料照）

雙春濱海遊憩區，鄰近有南鯤鯓代天府、北門遊客中心、水晶教堂、錢來也商店及井仔腳鹽田等景點，提供遊客走春好景點，歡迎大家來雙春走春，呼你年年攏有春！

(中時電子報)