NBA》林書豪又回替補 老鷹慘遭籃網逆轉

2019年01月10日 11:09 中時電子報 黃及人

We see you Jeremy Lin.



1⃣4⃣ points. pic.twitter.com/Ge85PZNuR0 — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 2019年1月10日

前役本季首度先發才拿20分、9助攻優異表現的林書豪，10日馬上遭老鷹放回替補陣容，儘管他拿16分、5籃板、3助攻與3抄截，仍無法改變老鷹100比116遭到籃網逆轉擊潰命運，本季2度面對前東家籃網，豪哥都沒法贏球！

重回替補角色的林書豪，首節雖然手感欠佳，仍幫老鷹一度領先地主籃網18分之多，可惜老鷹總教練皮爾斯的調度再次亂了套，讓籃網趁機靠著丁維迪、羅素、卡洛等人火力慢慢追上，打完上半場，老鷹被追成57比51的個位數差距。

來到第3節，老鷹先發主力明顯壓不住陣腳，一轉眼就遭籃網超前，皮爾斯只好還不到3分鐘就把林書豪換上，儘管豪哥馬上用得分與助攻、抄截，幫助老鷹重新搶回領先，卻在此節還剩2分26秒又被換下，籃網反以86比80領先。

儘管林書豪末節先發上陣，卻阻擋不了籃網發動10比3攻勢，一舉擴大領先到13分之多，此時皮爾斯的調度再有驚人之舉，擺上棄用中鋒的「一大四小」陣容，當然更遭籃網打爆，雙方差距不但沒追近，反而是越來越被拉開了。

從此役場上正負值數據來看，皮爾斯再次無視林書豪在場上的重要性，因為豪哥是10名有上場的老鷹球員當中，場上正負值唯一正值的球員(正2)，反觀老鷹先發5人都至少是負11以上，先發控衛崔楊更是負15，外加離譜6失誤。

(中時電子報)