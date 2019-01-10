為母則強 孕婦局部麻醉開刀治骨折

光田綜合醫院骨科醫師楊鎮源(左)跟楊婦講解復原狀況。（陳淑娥攝）

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術後約3個月，楊婦喜迎寶寶出生，骨折復原良好，育兒不受影響。（陳淑娥攝）
2019.01.11▲楊姓孕婦不慎跌倒摔斷右手腕橈骨，進行局部麻醉將骨折復位。（陳淑娥翻攝）

苗栗的35歲楊姓孕婦在懷胎7個月時，不慎跌倒摔斷右手腕橈骨，她擔心產後再進行骨折手術，恐怕手腕早已變形，無法親手抱孩子而遺憾，最後決定以局部麻醉將骨折復位，養胎同時也讓骨折傷勢痊癒，日前喜迎寶寶誕生，生活、育兒均無礙。

光田綜合醫院骨科部醫師楊鎮源表示，楊婦右手橈骨移位性骨折，手腕顯著變形，若是一般患者大多建議全身麻醉插管，切開傷口將骨折處妥善復位，並以鋼板固定，術後患者便可脫離石膏進行復健，在骨折癒合的3個月內幾乎可恢復正常功能。

楊鎮源指出，在楊婦的案例中，若暫不手術僅石膏固定，等2個多月生產後，此時骨折已在錯位的狀態下逐漸癒合，併發手腕變形、痠痛、僵硬、不靈活等機率很高，手術難度更大，術後亦需更長時間復健治療，她將無法使用慣用手照顧孩子。

楊婦說，受傷當下一想到不馬上治療可能喪失手腕靈活度，眼看寶寶就要出生，自己更可能因此無法照顧孩子，連最簡單的抱小孩都沒辦法做。麻醉科醫師林易希指出，孕婦的醫療原則為能避免手術就避免，能不要全身麻醉就不要，非不得已才會治療。

(中時 )

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