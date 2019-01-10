又傳搶案？第三分局員警荷槍實彈進銀行演練

2019年01月10日 11:13 中時 馮惠宜

員警制伏兩名蒙面搶匪。（馮惠宜翻攝）

整個模擬搶案過程逼真，並找來警察「大頭偶」協助押解人犯。（馮惠宜翻攝）

又傳搶案了嗎？10日9時在台中市東區建成路國泰世華銀行乍見警方荷槍實彈制伏兩名以豬頭面具蒙面持槍歹徒，原來是台中市警局第三分局執行「金融機構防搶演練」。

這次演練狀況為警方模擬歹徒2名以豬頭面具蒙面，趁銀行剛開門營業之際分持槍、刀闖入銀行，1名持槍對天花板開槍大喊「搶劫」！另1名持刀脅持控制住現場保全員，並喝令、脅迫行員將櫃檯內現金全部放入手提袋內；此時行員趁機按下報案警鈴並虛以尾蛇、順勢拖延時間。

第三分局勤務中心接獲警鈴發報後，立即通報線上警力趕往處理，並隨及啟動「快速打擊部隊」執行圍捕制暴任務，銀行保全員趁歹徒於警方圍捕過程疏於注意之際，趁隙持辣椒水朝向歹徒噴灑，並合力制服歹徒。

整個模擬搶案過程逼真，並找來警察「大頭偶」協助押解人犯，路人紛紛駐足圍觀，警方把握機會派員向現場圍觀民眾做犯罪預防宣導，極具宣傳效果。

第三分局長陳仕諺表示，年關將近各金融機構、銀樓等財物資金匯集處所，均有大量資金匯入（兌），民眾亦會提取大量現金，易成為歹徒覬覦下手目標；此次演練除宣示警方維護金融機構安全與防搶決心外，也呼籲民眾於春節期間應提高警覺，存、提款鉅額時，應盡量多利用轉帳或匯款方式，避免攜帶大量現金。

(中時 )