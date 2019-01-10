參選2020總統？王金平鬆口：因緣到了就可以宣布

2019年01月10日 11:20 中時 楊佳穎

對於是否參選2020總統，前立法院長王金平昨與黨內立委餐敘時透露口風，將在農曆年後宣布。王金平今受訪時也證實，有表達一個態度，但沒講什麼確切結果，因緣到了就可以宣布，現在還在等待宣布的因緣。他也說，若宣布就表示出一個決心，一定要勇往直前了。

王金平指出，昨日餐會中，有跟大家講了一些太陽花事件的經過、由來，讓大家清楚，否則很多委員自己也不清楚；另外，席間對於接下來的動態也表達一個態度，但沒講什麼確切結果。對於是否提到農曆年後，但沒說確切時間點？他笑回「是呀！所以我跟你講，因緣到了就可以宣布」，還在等待宣布的因緣，「大家慢慢看，現在沒辦法直接說什麼」。

至於在餐會上提出「農曆年後」，是否想搶下聽牌優勢？王金平則說，大家盡力而為，「誰也沒講說誰宣布，就有聽牌優勢，這距離那個還有一段距離，現在先不談這個」；若宣布就表示出一個決心，一定要勇往直前了。

談起公道伯臉書是否會重新開張，王金平僅回，大家等著瞧，「你們未來看看它的出現，接著看看它的運作。」媒體追問，台北市長柯文哲稱王金平選定了？王則說，自己還沒跟他談過話，「這方面還沒跟他交換過任何訊息或意見」。

對於因緣是否可能加一點「韓流」因素？王金平表示，每個人的因素都有，「包含你們的念力，都會影響到我」，人民的念力一樣會影響，「所以我就還在等待因緣」。

(中時 )