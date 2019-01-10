東港漁民林進龍運毒再審判無罪 最高法院打臉撤銷

2019年01月10日 11:39 中時 林偉信

自稱「我不是壞人」的漁民林進龍，因涉及參與從菲律賓走私海洛因來台遭判囚18年定讞，他逃亡遭通緝並委由律師提再審，去年高雄高分院改判無罪，檢不服提上訴，最高法院認為再審未傳訊承辦員警且背離經驗及論理法則，有3項重大缺失，撤銷發回更審。

檢方起訴指控，2009年5月林金群、謝龍宗等人將16塊海洛英磚藏在3台DVD內，由漁船走私到台灣，受林金群委託的林進龍指示不知情的兒子，前往東港碼頭，將裝有DVD的紙箱，載運到屏東縣東港鎮住處，準備交給前往取貨的謝妻時被警方當場查獲。

林進龍遭法院判囚18年定讞後，他自認含冤不願入獄，離家展開逃亡人生被發布通緝，逃亡期間林進龍2度聲請再審都被駁回，直到前年冤獄平反協會幫他3度聲請再審，高雄高分院裁准並撤銷其通緝令，林進龍才結束逃亡，去年法院將他改判無罪，檢提上訴。

最高法院審理後認為，林進龍在員警查扣夾藏海洛因紙箱時的反應，攸關他對於紙箱內夾藏海洛因一節是否知情，應詳予調查，可經由傳訊當時在場的承辦警員，或勘驗現場蒐證光碟以釐清事實，但再審卻未再予調查，遽行改判無罪，有調查未盡的違法。

最高法院指出，再審以林金群與林進龍通聯時間短則17秒，最長僅87秒，難認被告與林金群短暫交談可談及繁雜毒品運輸計畫，採信林進龍辯解，有理由不備的違法，且再審認定他未參與運毒違背論理及經驗法則，因有3大判決缺漏，撤銷無罪判決發回更審。

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(中時 )