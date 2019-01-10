影》托嬰中心虐兒案 涉案人終身不得任用 檢警啟動偵辦

2019年01月10日 11:33 中時 譚宇哲 、影音編輯／ 陳科廷 、影音編輯／

社會局長張錦麗（右）、法制局長黃怡騰今天上午舉行記者會。（譚宇哲攝）

新北市永和區的私立淯薪托嬰中心昨被民代踢爆虐兒事件。（譚宇哲攝）

新北市永和區的私立淯薪托嬰中心昨被民代踢爆虐兒事件，新北市社會局除裁罰14萬元罰鍰，勒令涉案人員終身不得擔任托育人員，托嬰中心也依法裁罰30萬元，新北市府表示，涉案人員恐涉妨害兒童身心發育罪嫌，檢警已介入偵辦。

「人神共憤！」社會局長張錦麗表示，其中2位曾有受傷兒童，已由家防中心社工訪談，並媒合心理評估資源，持續給予身心輔導，並給予家長支持。另針對目睹暴力的其他幼兒將協助接續的照顧者及父母觀察，並處理受創後的特殊反應，以平穩兒少身心發展。

張錦麗說，淯薪停辦後，原收托26位幼兒轉收托問題，目前聯絡永和3家、中和4家托嬰中心，有27位名額，另有居家保母，現已一一聯絡家長，將依家長意願輔導轉收托，並將於下午5點在秀朗教會召開說明會。

而家長原已繳交的費用，將責成私立淯薪托嬰中心依契約書從優辦理退費。

法制局長黃怡騰說，除了托嬰中心違規部分已進行行政處分，及停止營業外，從影片中仿若「私設刑堂」，托嬰人員可能涉犯最重五年以下的妨害兒童身心發育罪刑，可能還有強制罪、傷害等罪嫌嫌，檢警已介入調查，未來新北市也將提供家長法律扶助。

(中時 )