歲末年終一人一菜 志工展廚藝慰勉員警

2019年01月10日 11:30 中時 馮惠宜

為體恤基層員警辛勞，9日晚上太平警分局宏龍派出所變身自助餐廳，辦公桌上擺滿佳餚，原來是派出所警察志工大姐們為了慰勞辛勞的警察同仁，輪番將各自的拿手菜上桌，香味四溢令人垂涎三尺，連休假的同仁也攜眷共襄盛舉，志工分隊長李春燕表示，看到派出所同仁們平日執勤的辛勞，加上選舉剛結束又正值歲末年終之際，於是結合警友站相約一同辦理慰勞暨聯誼餐會，也讓基層員警們直呼「揪感心ㄟ。」

太平警分局宏龍派出所志工分隊、宏龍警友站，9日晚上在分隊長李春燕、警友站長鄧晉隆的號召下，發起一人一菜活動，兩人表示，感謝派出所同仁平日對地方的付出，心想近期選舉剛結束，加上今年農曆年節較往年早，之後弟兄們又要執行「重要節日安全維護」，趁這期間就提議讓志工姐妹們各自準備拿手好菜，並帶至派出所供大家享用，並藉此增加志工分隊、警友站的互動並慰勞辛勞的員警，讓派出所有著暖暖又熱鬧的氣氛，當穿著厚重裝備的弟兄們巡邏回來，熱呼呼的吃在嘴裡，卻是暖在心裡，也讓派出所有「家」的感覺。

所長許景勝表示，警察志工及警友站是一直是派出所的重要的服務團隊，有時一些重要的活動場合，如犯罪預防宣導或是便民服務事項都是他們長期付出及協助，深表感謝。

(中時 )