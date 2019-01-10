獨家》全球首家摘星鐵板燒加高檔割烹TheUkaiTaipei微風南山46樓開賣

2019年01月10日 11:25 工商 姚舜

位在微風南山46樓的Ukai-Tei鐵板燒，全新鐵板檯宛如鏡面，客人座在板前可以看見廚師料理時的倒影。（圖／姚舜）

對Ukai-Tei廚師而言，鐵板檯只是「烹調料理的一種工具」，圖為主廚利用鐵板檯將馬頭魚鱗片煎得直立的的「立鱗燒」。（圖／姚舜）

Ukai-Tei鐵板燒所用的牛肉食材，是Ukai集團在日本合作35年的「日本田村和牛」，這種和牛目前在台只有在Ukai才吃得到。（圖／姚舜）

鐵板香煎的田村和牛菲力，皮酥肉嫩且帶有「和牛香」。（圖／姚舜）

首次入台的KappouUkai割烹，可接待38位客人用餐，除2包廂外，並有一14人座的板前區。（圖／姚舜）

與鐵板燒一樣，坐在KappouUkai割烹的板前用餐，料理長廣瀨晉平也會先「秀食材」，讓客人知道自己享受的美味「從那裡來」。（圖／姚舜）

KappouUkai割烹套餐中的前菜〈鮑魚豆腐〉，是將〈TafukyUkai豆腐屋〉經典料理在台復刻，廚師天天用北海道、佐賀與台灣3種不同黃豆磨豆漿，再鹽滷成豆腐入菜。（圖／姚舜）

KappouUkai割烹的〈炭烤桂丁雞．韭蔥〉，雞肉先Sous-Vide後再烤烤並煙燻，直徑6公分的澳洲韭蔥則是塗橄欖油後爐烤，巧妙搭配、非常美味。（圖／姚舜）

在桂丁雞雞胸肉皮下「鑲填」炒過的蕈菇和青蔥，然後再炭烤、煙燻，最後切塊呈盤上菜，KappouUkai割烹廚藝團隊展現了不厭精細的廚技。（圖／姚舜）

和歌山黑鮪魚溫壽司、炙燒白帶魚，以及蟹肉柑橘晶凍，這是KappouUkai割烹套餐中的「八寸」，客人可以一次享用3道用高級海鮮食材作的前菜。（圖／姚舜）

〈蟹肉柑橘晶凍〉中滿滿的蟹肉，是廚師將大沙公蒸熟後手拆，搭配用蟹高湯製的晶凍入口，非常過癮。（圖／姚舜）

〈蒲燒鰻．炭烤時蔬佐木之芽〉是用台灣白鰻烹調料理，調味用用蒲燒醬並灑了木之芽與山椒粉添香。（圖／姚舜）

KappouKai割烹的〈稻庭烏龍麵〉麵條是以優質小麥製作，口感爽俐、「喉感」滑順。（圖／姚舜）

在客人面前現場烹煮的〈鱈場蟹豆腐鍋〉，湯內除有鱈場蟹腳肉外，並有麵衣極薄的炸豆腐和聖護院的白蘿蔔。（圖／姚舜）

現煮的〈百合土鍋炊飯〉的米是山形米，用以蛤蠣為主的海鮮高湯炊煮至熟，再在鍋內放了調味烘烤的百合根，加蓋用米飯的熱氣燜，使香氣融入米飯中。（圖／姚舜）

提供鐵板燒與割烹2種服務的TheUkaiTaipei，有專屬甜點廚師製作法式與日法融合式甜點，圖為經典的〈蒙布朗〉。（圖／姚舜）

TheUkaiTaipei入口接待大廳中央，擺置了一個結合雕塑與動力原理的藝術作品，升華了餐廳的「藝境」。（圖／姚舜）

TheUkaiTaipei的裝潢設計請到日本知名室內設計大師森田恭通（YasumichiMORITA）一手打造，氣勢恢宏。（圖／姚舜）

UKAI集團旗下KappouUkai割烹插旗台北微風南山，集團和食總料理長他力野慶太（右）親自來台協助TheUkaiTaipei割烹料理長廣瀨晉平。（圖／姚舜）

喜歡鐵板燒與日式割烹料理的食家饕客與吃貨再增新選擇。高雄御盟集團攜手日本UKAI集團在微風南山46樓打造的〈TheUkaiTaipei〉，隨著微風南山今（10)日開幕也開始正式接受客人訂位用餐。這是台北第一家結合鐵板燒與日式割烹的「2合1複合業態高樓景觀餐廳」，也是日本UKAI集團繼與御盟集團合作將全球第一個米其林摘星鐵板燒〈Ukai-Tei〉引進高雄晶英國際行館後，首度將集團旗下高檔和食料理品牌〈KappouUkai割烹〉帶到台灣，並與〈Ukai-Tei〉鐵板燒合體經營。

挾地處高樓優勢，占地203坪的〈TheUkaiTaipei〉除有豪奢高空壯闊景觀視野，擅長打造豪宅的御盟集團並請到日本知名室內設計大師森田恭通（YasumichiMORITA），以宇宙星空為主題裝潢TheUkaiTaipei空間。而首次揮軍挺進台北的UKAI集團為展現實力，更是傾力整合集團資源賣力展演，從空間、服務、食材、廚藝，乃至所用料理設備與餐具器皿，無一不講究，企圖傳遞高檔鐵板燒與日式割烹用餐體驗，以及問鼎同類餐廳「全台之最」的雄心企圖。

採二合一複合餐飲業態經營的〈TheUkaiTaipei〉，是由UKAI集團旗下〈Ukai-Tei鐵板燒〉與〈KappouUkai割烹〉兩個餐飲品牌共構，鐵板燒有3間包廂，可接待30人同餐。割烹則可款待38個客人，規畫有2間包廂，並有一14人座的板前料理區，客人坐在這裡用餐，可以看到廚師處理食材與烹調料理過程。此一設計，完全符合台灣時下「高檔日料控」對用餐體驗的期待，以及主流價值。

〈Ukai-Tei鐵板燒〉是全球第一個在米其林指南中摘星的鐵板燒餐廳，我曾赴日本採訪該餐廳，台北晶華酒店曾請該餐廳廚團客座，並引介給御盟集團在高雄晶英國際行館開設海外首家分店，所以網路上不難找到〈Ukai-Tei〉的相關資訊，並查到其在餐飲業界的「豐功偉業」，以及鐵板料理獨到之處，所以不必花太多筆墨贅述。而此次〈Ukai-Tei〉插旗台北，所有規格和品質舉日本和高雄同步，但空間環境與景觀視野卻大幅升級，尢其是採光、景觀與全新的設備，坊間傳統高檔鐵板燒餐廳很難望其項背。

〈KappouUkai割烹〉則是UKAI集團旗下和食割烹品牌，多年前我也曾赴東京採訪餐廳，當時的心得是：新派割烹，空間設計與烹調料理和佐餐酒品，都融入了義法西方元素。不過，這回〈KappouUkai割烹〉來到台北，UKAI集團顯然是有意「精銳盡出、重磅出擊」，欲藉此一平台展現集團實力。台北〈KappouUkai割烹的重點特色包括：

1.菜單上的菜式集結了UKAI集團旗下〈Ukai鳥山〉圍爐炭火燒料理、〈Ukai竹亭〉懷石料理、〈TofuyaUkai豆腐屋〉，人及〈GrillUkai〉西式燒烤4大品牌特色菜餚。

2.有「料」且有「理」，除食材用料高級，且多有廚藝精心烹調，同時技法多樣，已超過單純「和食」味覺體驗。

3.台北時下高檔日式割烹店有一特色，就是「生食比烹食多，冷食比熱食多」，但〈KappouUkai割烹〉完全顛覆此印象，運用多元食材、多元廚藝技法，提供客人繽紛多樣的菜餚，再加上高樓美景，如此不落俗套的用餐體驗，自然高人一等，感受非凡。

(工商 )