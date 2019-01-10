獨家》全球首家摘星鐵板燒加高檔割烹TheUkaiTaipei微風南山46樓開賣

喜歡鐵板燒與日式割烹料理的食家饕客與吃貨再增新選擇。高雄御盟集團攜手日本UKAI集團在微風南山46樓打造的〈TheUkaiTaipei〉，隨著微風南山今（10)日開幕也開始正式接受客人訂位用餐。這是台北第一家結合鐵板燒與日式割烹的「2合1複合業態高樓景觀餐廳」，也是日本UKAI集團繼與御盟集團合作將全球第一個米其林摘星鐵板燒〈Ukai-Tei〉引進高雄晶英國際行館後，首度將集團旗下高檔和食料理品牌〈KappouUkai割烹〉帶到台灣，並與〈Ukai-Tei〉鐵板燒合體經營。
挾地處高樓優勢，占地203坪的〈TheUkaiTaipei〉除有豪奢高空壯闊景觀視野，擅長打造豪宅的御盟集團並請到日本知名室內設計大師森田恭通（YasumichiMORITA），以宇宙星空為主題裝潢TheUkaiTaipei空間。而首次揮軍挺進台北的UKAI集團為展現實力，更是傾力整合集團資源賣力展演，從空間、服務、食材、廚藝，乃至所用料理設備與餐具器皿，無一不講究，企圖傳遞高檔鐵板燒與日式割烹用餐體驗，以及問鼎同類餐廳「全台之最」的雄心企圖。
採二合一複合餐飲業態經營的〈TheUkaiTaipei〉，是由UKAI集團旗下〈Ukai-Tei鐵板燒〉與〈KappouUkai割烹〉兩個餐飲品牌共構，鐵板燒有3間包廂，可接待30人同餐。割烹則可款待38個客人，規畫有2間包廂，並有一14人座的板前料理區，客人坐在這裡用餐，可以看到廚師處理食材與烹調料理過程。此一設計，完全符合台灣時下「高檔日料控」對用餐體驗的期待，以及主流價值。
〈Ukai-Tei鐵板燒〉是全球第一個在米其林指南中摘星的鐵板燒餐廳，我曾赴日本採訪該餐廳，台北晶華酒店曾請該餐廳廚團客座，並引介給御盟集團在高雄晶英國際行館開設海外首家分店，所以網路上不難找到〈Ukai-Tei〉的相關資訊，並查到其在餐飲業界的「豐功偉業」，以及鐵板料理獨到之處，所以不必花太多筆墨贅述。而此次〈Ukai-Tei〉插旗台北，所有規格和品質舉日本和高雄同步，但空間環境與景觀視野卻大幅升級，尢其是採光、景觀與全新的設備，坊間傳統高檔鐵板燒餐廳很難望其項背。
〈KappouUkai割烹〉則是UKAI集團旗下和食割烹品牌，多年前我也曾赴東京採訪餐廳，當時的心得是：新派割烹，空間設計與烹調料理和佐餐酒品，都融入了義法西方元素。不過，這回〈KappouUkai割烹〉來到台北，UKAI集團顯然是有意「精銳盡出、重磅出擊」，欲藉此一平台展現集團實力。台北〈KappouUkai割烹的重點特色包括：
1.菜單上的菜式集結了UKAI集團旗下〈Ukai鳥山〉圍爐炭火燒料理、〈Ukai竹亭〉懷石料理、〈TofuyaUkai豆腐屋〉，人及〈GrillUkai〉西式燒烤4大品牌特色菜餚。
2.有「料」且有「理」，除食材用料高級，且多有廚藝精心烹調，同時技法多樣，已超過單純「和食」味覺體驗。
3.台北時下高檔日式割烹店有一特色，就是「生食比烹食多，冷食比熱食多」，但〈KappouUkai割烹〉完全顛覆此印象，運用多元食材、多元廚藝技法，提供客人繽紛多樣的菜餚，再加上高樓美景，如此不落俗套的用餐體驗，自然高人一等，感受非凡。
(工商 )