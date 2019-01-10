MLB》洋基不想亂花錢 馬恰多紐約夢碎？

2019年01月10日 11:23 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

今天（10日）多位美國棒球記者指出，洋基似乎不願在馬恰多（Manny Machado）身上投入太多銀彈，近期已停止與馬恰多陣營協商合約內容，可能已經放棄爭取這位自由市場的頂級球星。

昨天才傳出馬恰多的妻子耶妮馬恰多(Yainee Machado)可能握有合約最後的決定權，且她不但嚮往住在紐約，甚至還計畫要入住精華區曼哈頓。不僅如此，不少消息傳出馬恰多最想加盟洋基，若價碼相差不遠，他會捨棄白襪與費城人，選擇穿上條紋球衣。

不過據傳，馬恰多陣營期待能拿到一份超越「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）的3.25億美元（約1百億台幣）的合約，但洋基似乎連3億美元都嫌貴，不願在馬恰多身上花這麼多錢。

今天就傳出洋基似乎已放棄馬恰多，大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）透露，目前還不能確定洋基是否退出競爭行列，不過近期雙方的確停止協商，也沒有正式提出合約，他們連3億美元都不想花了，更別提3.25億了。

就連《今日美國（USA TODAY）》記者奈騰格爾（Bob Nightengale）也有相同論調，洋基近期沒有繼續和馬恰多協商，也未提出合約，不過不能確定洋基是否退出，但費城人與白襪機會比較大。

(中時電子報)