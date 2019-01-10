短評》兩岸論述說不清 國民黨搞錯順序

2019年01月10日 11:44 中時 周毓翔

中共總書記習近平發表「告台灣同胞書」後，被綠營操作「九二共識」等於「一國兩制」，導致支持九二共識的國民黨陷入窘境，這幾天不斷滅火，但論述能力之差，導致火燒不完還一直被酸。說到底，其實就是國民黨的老問題，有如說教式的論述能力，不接地氣、不得人心，才會有理說不清。

國民黨似乎搞錯了兩岸論述的先後順序，國民黨太執著於「九二共識」的細節跟涵義，不停去澄清九二共識的各種細節，但其歷史背景、意義、功能之複雜，不是一般市井小民一聽就懂的概念，根本不能算是一個政黨「主張」的東西。

創造「九二共識」的前陸委會主委蘇起日前受訪時就說了，「九二共識」是他在2000年時提出，就是希望避開「一中」、避開「各表」，為的就是讓兩岸在民進黨執政時仍能各自保有模糊空間，讓雙方在沒有對話的情況下，能避免戰爭。名詞本身是一種創造性的模糊，結果因為模糊反而被扭曲。

所以「九二共識」是「方法」，而不是「目標」，這就是國民黨掉入的論述陷阱，國民黨人說不清楚的，是到底要透過九二共識，給台灣人民什麼樣的願景跟目標，如果台灣人民認同九二共識的未來是什麼？國民黨人竟然無法把這些話講清楚？讓人不禁懷疑，該不會國民黨每天默念的「九二共識」，其實很多國民黨人也不清楚其意義？

相反的，民進黨倒是很會操作兩岸議題，他反過來操作，民進黨的「目標」很清楚，反倒是「方法」從來沒提出來過。民進黨的「目標」向來就是傾向台獨、反大陸併吞，所以每到選舉都喊愛台灣，然後搞仇中言論，至於到底要怎麼台獨還是對抗大陸，其實民進黨至今沒做過，也沒提出過什麼具體方案。

這就是有趣的地方，一個「方法」不清楚的「目標」，比起「目標」不清楚的「方法」，更能讓人簡單瞭解。這就好比一個健身房的廣告，「一個月內甩肉十公斤」的廣告，一定比「每天重訓一小時，每天慢跑三小時」的文宣好一萬倍，前者告訴你好處，怎麼達成再說，後者只告訴你要付出什麼，你卻無法確定能達到什麼成果。

顯然，國民黨在兩岸論述上完全搞錯順序了，國民黨的兩岸論述，不應該只是認同「九二共識」，而是透過九二共識所要達成的目標是什麼？究竟國民黨是希望兩岸不要打仗？兩岸一起發展經濟？兩岸逐步統一？兩岸現狀長久維持？兩岸怎樣怎樣的，總得說個「方向」給民眾聽聽吧？

民眾要知道，認同「九二共識」的好處是什麼？沒想到國民黨連這點都說不清楚，難怪那麼容易被綠營曲解，扭曲成「賣台」、「一國兩制」，現在九二共識立意良善的模糊空間，反倒被操作成賣台工具，情何以堪？

更悲哀的是，還有很多國民黨人，每到選舉，為了避免火燒身，乾脆避談兩岸議題。但其實就是因為國民黨越不敢講清楚兩岸立場，才會讓民進黨更有一展拳腳的空間，只因國民黨拿不出能讓人信服的論述出來競爭。

國民黨人可以回想一下，為何韓國瑜選前喊九二共識沒事？因為當時韓把目標講很清楚，就是「發大財」，而九二共識只是他的「方法」，也就是透過「九二共識」，可以「發大財」，大家看的都是後者，一再強調前者，會讓人不知為何而遵守這條規則。

(中時 )