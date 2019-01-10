東京超人氣千層豬排始祖！幻之豚肉一咬就噴汁

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中時電子報
楊婕安

東京超人氣的千層炸豬排來啦！插旗在美食雲集的微風南山，幻之豚肉簡直來勢洶洶，主打以獨門技術將超薄切豬肉片層層堆砌，沾附生麵包粉，低溫油炸後垂直靜置，讓口感外脆內嫩多汁，不過「千層豬排始祖」依舊是晴木千層豬排啊～

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▍塔香千層豬排

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這款台灣限定口味竟然加進「九層塔」，讓類似茴香的香氣增添風味，只要是台灣人一定會愛的塔香，配上鮮嫩多汁豬排，一吃就愛上。

▍塩蔥千層豬排

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▍美國極黑豬

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▍匈牙利綿羊豬

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▍台灣桐德黑豬

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▍車海老三尾膳

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到底為什麼可以這麼好吃又多汁，其實配料也超重要，現在就來公開秘訣！

1. 豬肉

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從數十種豬肉中，依據肥瘦比例和肉質特性，從中挑選出最適合製成千層豬排的「三元豚」品種，擁有幻之豚肉的稱號，是以三種豬隻混種而成，豬隻的運動量高，並使用緊實及保水度高的大里肌部位，口感較一般豬肉更美味。

2. 米飯

讓豬排好吃的另一大秘密武器，正是上等越光米！更從日本引進設備，搭配晴木專門炊米技術，現點現炊，讓每一粒米飯像打了美膚光，Ｑ彈又飽水。

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3. 高麗菜絲，有別於一般呈細絲狀，擁有5mm寬度，搭配晴木和風醬或主廚特調醬一起入口，口感特別爽脆。

(中時電子報)

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