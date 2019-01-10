微風南山人氣龍蝦堡！肥美蝦肉塞滿你的嘴

2019年01月10日 11:40 中時電子報 吳宜珊

創立於2009年紐約曼哈頓的「LUKE‘S LOBSTER」，希望將高級的龍蝦食材以平易近人的飲食風格提供給消費者，而且每隻龍蝦都是由他們自家漁師直接到海港採購處理，原料透明、乾淨，完全不用擔心來源問題。

（圖／品牌提供）

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2015年在日本表參道設立1號店，在當時不但造成搶購還是不少遊客到東京必訪的人氣名店。

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在台灣微風本館設立限定店時，一樣在網路上造成不小的討論話題，更是不少饕客必吃的美食之一。

（圖／品牌提供）

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而這次小編也特別到了微風南山，來看看南山旗艦店有什麼不一樣……

這邊要先提醒大家，位於1樓店面並不在館內，而是在街邊店面，所以想要嚐鮮的朋友千萬別走錯了，只要往信義威秀的方向走就會看到他們可愛的招牌囉！

（圖／編輯攝影）

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店內空間雖不算大，但環境乾淨、明亮，探頭就能看到他們現場製作的過程。

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而這次小編也特別點了幾道必吃美食來給大家看看它們「本人」長怎樣….

▍明太子龍蝦堡

這道料理真的不是開玩笑，滿滿的龍蝦肉舖滿麵包，加上鹹香的明太子醬，爽口又美味，會讓人一口接一口的停不下來。

（圖／編輯攝影）

▍龍蝦堡

若只想要品嚐龍蝦本身的鮮甜味，那麼龍蝦堡就是你必點的餐點之一，也是不少遊客與上班族的最愛。而且不要以為只是龍蝦堡就很無聊，一樣給你滿滿的龍蝦肉，而且每隻蝦肉都超Q彈，讓你吃得超~滿~足！好愛❤

（圖／編輯攝影）

▍龍蝦起絲熱壓三明治

Oh~我跟你說！這個你們絕對會愛死，因為原本只有店面限定的熱壓三明治，這次在微風南山一樣吃得到，趁熱大口咬下起司與龍蝦肉瞬間炸滿嘴，當然也會牽絲囉！

（圖／編輯攝影）

搭配你們引進丹麥啤酒Mikkeller，只有「爽」字可以形容！

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也有不少人搭配汽水或濃湯也是不錯的選擇

（圖／編輯攝影）

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對了對了！這段期間只要到店內消費，還能獲得店家特別準備的小禮物喔！想知道怎麼獲得，那就一定要到微風南山的「LUKE‘S LOBSTER」來吃吃龍蝦堡囉！

(中時電子報)

（圖／編輯攝影）