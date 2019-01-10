香港最好吃素食來台！嗜辣必吃 四川麻辣鍋

2019年01月10日 11:40 中時電子報 楊婕安

來自香港的心齋，被美食天堂的港人封為「全港最棒素食餐廳」，海外首家分店就搶進微風南山啦！CNN旅遊頻道更讚許心齋的素點為「全港最佳素點心」，最主打的就是新派烹調手法，集合川式、泰式、粵式等口味，讓每一道菜都超有層次感，包準吃一口就入坑。現在就來看看有哪8款招牌！

▍白靈菇刺身

（圖／編輯攝影）

素食生魚片就是它！以素上湯浸泡白靈菇，推薦大家沾上特調的芥末油膏，是一道一吃就能瞬間打開味蕾的前菜。

▍荷塘吐艷

（圖／品牌提供）

外觀像一個大蓮蓬，更像佛頭上的髮髻，逗趣外觀吃起來卻讓人超驚豔！原來上層是薄冬瓜片包著蓮子，下層是綠花椰鋪底，新鮮蓮子的綿密口感完美結合廚師的手藝，蓮子控一定不能錯過！

▍養生土瓶蒸

（圖／編輯攝影）

以小茶壺蒸煮，匯聚雪耳、紅棗、馬蹄、黃耳及竹笙的精華，香氣濃郁。其中黃耳充滿植物骨膠原，有滋補養顏、降脂、降膽固醇和養血安神之效。

（圖／編輯攝影）

▍香草焗淮山猴頭菇

（圖／編輯攝影）

中西合璧的一道菜，先把猴頭菇及淮山炸香，再以瓦煲焗製，加入西式香草，香氣撲鼻，口感外脆內軟，吃起來就像鹽酥雞，忍不住就吃光光啦～

▍啫啫山野菜

（圖／編輯攝影）

台灣店的限定料理就是它！綠油油炒菜一上桌就能聞到焦香，香氣濃郁的豆豉，把平凡的山野菜變得超有層次，口感清脆又滑口，是編輯最愛的一道，相信連不愛吃素的人也會覺得美味。

▍鴛鴦火鍋（招牌四川麻辣湯＋蘿蔔粟米胡椒湯）

（圖／編輯攝影）

人氣招牌的麻辣湯包含子彈椒、花椒、八角等香料，麻辣味香而不嗆喉，湯底愈滾愈香，不含五辛（大蒜、蔥、薤、韭菜、興渠）、蛋、奶及味精，但麻辣滋味依然超夠味，完全吃不出來是素食！除了新鮮蔬菜盤，還有三種火鍋餃可以選，食材也都經過精選，如法國及雲南的羊肚菌、新疆和田棗和其他時令食材如松茸等，一次就能吃到所有好料，也成為許多消費者的必點人氣商品。

（圖／編輯攝影）

（圖／編輯攝影）

▍特級石榴球

（圖／編輯攝影）

石榴球是潮州經典著名手工菜式之一，因外形相似而得名。心齋以腐皮替代蛋白，包裹沙葛及馬蹄等材料，配上黑松露醬汁。造型美觀有如錦囊的袋子，寓意代代平安。

▍棗茸千層糕＆椰香包

（圖／編輯攝影）

選用新疆的和田棗，棗身巨型飽滿、皮薄、肉厚、味甜，再配上有濃郁天然甘甜味的純蔗糖，棗香郁馥，吃起來幼滑彈Q，口感清甜，即使一個接一個吃也不覺膩。而可愛的椰香包，外層以可可粉覆蓋，中層是軟軟的麵包，內裡包裹著充滿椰香的起士，一口咬下，就能享受三層滋味。

(中時電子報)