微風南山必吃美食TOP10！手撕蟹肉就是爽

2019年01月10日 11:38 中時電子報 郭佩凌 吳宜珊、影音編輯/

但是店家這麼多到底要怎麼吃才能吃到不一樣的特色美食呢？今天小編就來為大家整理「微風南山」的必吃美食有哪些吧<(￣￢￣)

▍TOP10 (B1甜品、精品超市區)

首先是大家熟悉的B1超市、甜點專區，這邊除了有目前亞洲區占地最大(2,222坪)的精品超市之外，還有各種西式熟食料理，像是義大利麵、現做Pizza以及起司、火腿等，讓你可以隨時倒一杯紅酒、聽著音樂，在家也能享受國外的生活^艸^

（圖／品牌提供）

除此之外，附近的甜點美食也是蟻人們必吃的重點之一，像是從北海道函館來的「Petite Merveille起司蛋糕」，以及阿默蛋糕旗下的日式蛋糕品牌「初心菓寮」，都一定要嚐嚐。

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）

喜歡鹹食的也沒問題，之前在網路上造成大轟動的「MAiSEN邁泉豬排」這次也進駐微風南山與大家見面。

（圖／品牌提供）

▍TOP9 (B2小吃美食專區)

別怪我沒提醒你，這邊真的是個會逼你發胖的地方，有別於其他百貨的地下美食街，微風南山這次進駐了不少海外名店，像是去香港旅遊必吃的煲仔飯名店「陳興發 興記菜館」、一風堂的「一風堂EXPRESS」還有東京銀座排隊炸肉餅店「GOLD MENCHI金葉名氣餅」都讓人忍不住想吃(￣￢￣)

（圖／品牌提供）

另外，台灣老牌知高飯「灶紅了」以及CP值超高的厚切炭烤牛排丼飯店「初牛」也是讓是光看就口水流不停啊啊啊啊啊~~~~(吶喊)

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）

大家可別以為美食只在B1、B2就結束，更精彩的都在樓上呢….

▍TOP 8 (1F精品區)

1樓除了有各式國際精品，逛累了竟然還有超人氣美食可以止餓。

超人氣的龍蝦堡「LUKE’S LOBSTER」這次也進駐在1樓，還推出門市限定的「明太子龍蝦堡」，讓你美食帶著走。

（圖／品牌提供）

另外，頂級鐵板燒「犇」與米其林三星主廚梁經綸(Alvin)共創的新品牌「Daimon‧犇廚魔館」也在這裡吃得到，你說~是不是有點誇張！

（圖／品牌提供）

▍TOP 7 (2F蔬食天堂)

來到2樓當然也不能輸！香港知名素食品牌「心齋」也是全台獨家，只有這裡才吃得到，想要嚐嚐看素食版麻辣鍋與素食港式煲仔飯那就千萬不能錯過。

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）

吃完飯後再來點抹茶甜品「Matcha Prince」結束這回合！

（圖／品牌提供）

▍TOP 6 (4F 東京小資女購物天堂arté)

東京小資女最愛的購物天堂arté這次也進駐微風，雖然只有2層樓，卻有超過10間的日本人氣品牌以及蛋糕、甜點，讓你逛到手軟。

其中，位於4F的手抓海鮮餐廳「DANCING CRAB」也出現在這層樓，這間餐廳好玩的地方就是不會給你任何刀叉，全程讓你用手抓，讓大家享受豪邁剝蝦、爽啃龍蝦再大口喝啤酒的樂趣，完全是下班後聚會得好地方。

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）

▍TOP 5 (5F 日式和風迴廊)

喜歡日式料理的朋友一定最愛這層樓(LIKE ME)XD，因為這層樓滿滿的日式料理店讓你吃好吃滿，有大家熟悉的「大戶屋」、樂咖LOKA 沖繩湯咖哩專門店」，還有每次去北車都在排隊的「天丼てんや 」、「四國讚岐烏龍麵天麩羅專門店」、「晴木千層豬排」都在這。

（圖／晴木千層豬排提供）

（圖／樂咖提供）

還有首次登台的日式鐵板燒「廣島燒巧房」、「霸嗎拉麵」、「犇 牛肉食堂」錯過你都會後悔！

（圖／廣島巧房提供）

（圖／霸嗎拉麵提供）

（圖／犇提供）

▍TOP 4 ( 6F 亞洲美食饗宴)

來到6樓，還有大家喜歡的「瓦城」以及他們旗下的中式料理新品牌「時時香」首次推出與大家見面。

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）

另外，新葡苑禮䀻日本知名設計師打造的新品牌「D弐拾弐」也在這層樓，用港式小點擄獲饕客們的胃。

（圖／品牌提供）

▍TOP 3 ( 7F 西式餐酒館)

週五下班想與朋友小聚，暢快豪飲不必再跑去東區，這邊一整層樓讓你挑，有「金色三麥」、「Trine & Zen」還有首次進駐台灣的大蒜主題餐館「Mad For Garlic」供你選擇。

（圖／Trine&Zen提供）

（圖／MAD FOR GARLIC提供）

▍TOP 2 (46F、47F 星空主題餐廳)

想要約會來這裡準沒錯，因為這裡不但可以品嚐到「和牛47」、高級日式鐵板燒「The Ukai Taipei」以及股神巴菲特最愛牛排「Smith & Wollensk」之外，還能看到超浪漫的絕美夜景喔！

（圖／和牛47提供）

（圖／UKAI提供）

（圖／Smith & Wollensk提供）

▍TOP 1 (48F 高空酒吧)

最高層樓的高空酒吧也是不少人大推的景點之一，由LVMH集團所經營的「CÉ LA VI」，不僅裝潢華麗，一邊拿著酒杯欣賞夜間美景也是一大特色，想要給自己一個優雅的夜晚，選這裡準沒錯！

（圖／品牌提供）

看完這麼多美食，你會還想著熱量嗎？減肥是啥玩意兒，先吃一輪再說吧(￣￢￣)

(中時電子報)