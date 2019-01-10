王世堅怒轟吳釗燮！網讚：讓恰吉找到良心的是…

民進黨台北市議員王世堅。(圖/中央社，施宗暉攝)

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中時電子報

日前外交部長吳釗燮在立法院證實，「口譯哥」趙怡翔將外派駐美代表處，並將接任政治組長，引發軒然大波。民進黨台北市議員王世堅怒嗆，此任命將造成社會觀感不佳，能力也該由客觀認定；錯了就是錯了，外交部長吳釗燮該出來說清楚！「網內互打」的震撼發言，讓網友笑讚，認為王世堅自從遇到韓冰整個不一樣了，並直呼「找到良心了」。

駐美代表處政治組長的「12職等」，坐擁本俸、地域加給、房屋補貼共8700美金(約台幣26萬8千)的高薪。曾任同職的介文汲更直言，27萬是最低的了，含年終、獎金，一年可能有13到14個月薪水；在正規外交體制下，自己足足花了20年，更歷經重重關卡且外派、回任數次，才擔任此職位。

值得注意的是，趙怡翔即將赴任的12職等，與一生為台奉獻、受辱輕生的大阪辦事處處長蘇啟誠一樣。並且，以該職用人標準而言，必須有10年以上實務經驗，更要熟悉華府政壇與廣泛人脈。而趙怡翔僅2年經驗，履歷更是相形空泛，較同儕有如「搭直升機」！外交部外派官員需派令並訓練2個月，趙怡翔也通通跳過！

對此，王世堅上政論節目《新聞面對面》，竟將砲口對內展開「網內互打」，抨擊吳釗燮錯了就是錯了，該出來說清楚！王進一步指出，所謂「英文好」不是一、二人說的算，該有客觀認定、經國家考試才行。並直言，對口譯哥他只有「天縱英明」四個字可以形容！這項安排是吳任命和派用的，即便他要承擔和負責，也實在擔不起！王世堅講到此事氣憤難平，一再跳針表示，口譯哥出任該職「合法但不正當」。

網友紛紛大驚留言：「自從遇到韓冰後整個人慈眉善目，快從良了」、「恰吉終於說找到良心了」、「棄暗投明的恰吉」、「要肯定恰吉寶寶」、「恰吉是正義哥」、「真的 ! 我相信，世間有真理，世間真有情」、「王世堅議員 是民進黨內最清醒的議員」、「世堅不愧是民進黨的良心！」、「恰吉被韓冰跟高雄市長，心融化了，愛是會傳染的…」

(中時電子報)

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