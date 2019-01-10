「余光中日」擬重陽登場 遺孀：不急可慢慢來

高雄市新聞局長王淺秋、民政局長曹桓榮、文化局代理局長王文翠與觀光局長潘恆旭（左至右）今日拜訪余光中遺孀范我存（前），就余光中日細節討論。（柯宗緯翻攝）

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高市府四位首長今日登門拜訪余光中遺孀范我存。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜就職時引用詩人余光中的詩《讓春天從高雄出發》，近日又拋出擬訂定「余光中日」，今（11）日觀光局長潘恆旭、民政局長曹桓榮、新聞局長王淺秋與文化局代理局長王文翠一早帶伴手禮，拜訪余光中遺孀范我存，就相關細節討論，初步計畫於余光中重陽節生日前後，展開文學獎、萬人朗讀等一系列活動。

范我存表示，余光中在高雄住30年，是人生中居住最長時間的地方，不僅在高雄教書、創作，也對高雄有強烈的情感。她提到中山大學有個「余光中特藏室」，建議高市府可先去參觀了解，而規畫名人紀念日需慎重，「不急，可以慢慢來。」

王文翠表示，「余光中日」計畫結合文學與閱讀，預計今年10月陸續跨局處整合資源，推動文學獎結合文學月活動，像是書展、余光中手稿展，10月呼應余老師重陽生日。

曹桓榮提到，針對這次名人日或名人像相關議題，要把高雄人事物情感連結起來，今日特別拜訪余師母，未來也可能舉辦萬人朗讀或千人朗讀，具體部分將交由文化局規畫定案後，再對外說明，預定下周將先前往中山大學考察。

王淺秋說，余老師在高雄這塊土地有30年的教育跟文學創作，對高雄情感很深，所以市府將統合資源，讓大家更認識余光中文學創作，更深一層意義是可以讓下一代得到更多回饋。

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