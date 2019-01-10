台大醫爆論文抄襲 陳良基：競爭壓力大鋌而走險

科技部長陳良基10日在台中受訪(記者簡立欣攝)

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旺報

又爆論文造假事件！台大名醫和陽明教授近日因為論文造假遭科技部停權和追回經費，10日人在台中的科技部長陳良基表示，該類事件以民國95年到100年發生較多，當時台灣較無學術倫理相關規範；此外生醫領域特別競爭激烈，全球皆然，以國內來講，台大壓力比較大，他並大力呼籲研究人員勿重蹈覆轍。

台大醫院名醫陳昆鋒遭科技部認定10篇論文造假，陽明大學生物藥學研究所教授兼所長蕭崇瑋參與的其中5篇，也被科技部停權和追回經費。10日參加全國大學校長會議的科技部長陳良基會前受訪時坦言，民國95年這個時間點的學術倫理違規案件比較多，主要是因為那時推動頂尖大學計畫，加重計算論文數量，加上當時國內對學術倫理法規比較不周延，現在看來該類事件以民國95年到100年發生較多。

這幾年台灣學術論文涉嫌造假事件頻傳，在國際上顏面掃地，台大似乎特別多；陳良基表示競爭激烈、壓力巨大，特別是生醫領域，有些人本來沒有辦法達到這樣的學術成就，就鋌而走險，「以國內來講，台大壓力比較大，」希望經過科技部這段時間的嚇阻和法規修改，研究人員不會重蹈覆轍。

陳良基表示，論文出來到被檢驗出有問題，中間有時間落差，大概是5年左右。他強調自己106年2月上任，4月就修改法規，「新法的話追繳經費連學校都要負連帶責任。」另外科技部也一直在教育師生們，哪些資料整理不可以做，是學術界共同規範，這些都需要學習。

(旺報 )

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