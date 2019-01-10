微風南山Tomod’s太好逛！貼心試妝區自拍內建網美光

2019年01月10日 11:44 中時電子報 邱映慈

編輯帶逛：微風南山「Tomod’s特別仕樣店」試妝區真的太貼心！

微風南山的分店名為「Tomod’s微風南山特別仕樣店」，從店內裝潢、設備、甚至是店內服務人員的衣著制服，都有別於其他既有門市，在維持一貫明亮、易見、乾淨、整齊的四大原則下，因應流行趨勢，特別仕樣店升級規劃出品味時尚與自然樂活兼具的裝潢風格。彩妝、beauty專區是極簡黑時尚風設計，健康保健及日常洗沐類商品區，則特以自然樂活概念的木質風格呈現，讓消費者於購買商品時能夠挑選得更愜意，帶給民眾耳目一新的購物體驗！

彩妝、beauty專區是極簡黑時尚風設計。（圖／編輯攝影）

健康保健及日常洗沐類商品區，則特以自然樂活概念的木質風格呈現。（圖／編輯攝影）

除了裝潢及風格，因應台灣消費者對於彩妝商品的喜愛，特別仕樣店導入眾多人氣彩妝品牌，加重彩妝、保養類商品的比重，相較一般門市彩妝品為4成，特別仕樣店提升至5.5成，像是到日本必買的質感彩妝EXCEL、日本國民彩妝品牌CHIFURE以及歐洲人氣平價彩妝品牌essence艾森絲，通通可以在特別仕樣店一次購足！

門市內更特別為愛美的女性打造寬敞、美觀的彩妝試妝空間，大片的鏡面、細心規劃的照明，看起來超像後台化妝區，自拍起來超美！女孩們可以在這裡盡情試用各類彩妝品，找到專屬自己的命定商品。店內也特別陳設眼妝、底妝、唇彩等熱銷商品類別的排行榜專區，讓愛嘗鮮的消費者們能即時掌握最新流行資訊！

貼心的試妝區，光線超好，試妝完一定要來一張自拍！（圖／編輯攝影）

為回饋一路以來支持的會員及粉絲，Tomod’s將於特別仕樣店開幕的首四日祭出多重優惠，包括開架彩妝77折、消費滿額499元贈50元抵用券及精美好禮等優惠活動，更派駐美麗情報員提供彩妝諮詢服務，協助挑選最適合妳的彩妝！

Tomod’s特別仕樣店提供彩妝諮詢服務。（圖／品牌提供）

▍INFO

Tomod’s特別仕樣店開幕全五波優惠

第一波：

1/10(四)-1/13(日) 開架彩妝享有77折優惠。

第二波：

1/10(四)-1/13(日) 消費滿額499元贈50元抵用券乙張。

第三波：

1/10(四)-1/13(日) 消費滿額贈，滿額$499贈送精美好禮乙份(限量贈完為止)

第四波：

1/10(四)-1/13(日) 特派美麗情報員協助顧客挑選適合的底/彩妝商品，及產品使用方式。

第五波：

1/12(六)-1/13(日) 彩妝、保養品牌駐點體驗活動

(中時電子報)