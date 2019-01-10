微風南山Tomod’s太好逛！貼心試妝區自拍內建網美光

Tomod’s微風南山特別仕樣店預計於1/10正式開幕。（圖／品牌提供、編輯攝影）

友善列印
中時電子報
邱映慈
編輯帶逛：微風南山「Tomod’s特別仕樣店」試妝區真的太貼心！

微風南山的分店名為「Tomod’s微風南山特別仕樣店」，從店內裝潢、設備、甚至是店內服務人員的衣著制服，都有別於其他既有門市，在維持一貫明亮、易見、乾淨、整齊的四大原則下，因應流行趨勢，特別仕樣店升級規劃出品味時尚與自然樂活兼具的裝潢風格。彩妝、beauty專區是極簡黑時尚風設計，健康保健及日常洗沐類商品區，則特以自然樂活概念的木質風格呈現，讓消費者於購買商品時能夠挑選得更愜意，帶給民眾耳目一新的購物體驗！

彩妝、beauty專區是極簡黑時尚風設計。（圖／編輯攝影）
健康保健及日常洗沐類商品區，則特以自然樂活概念的木質風格呈現。（圖／編輯攝影）

除了裝潢及風格，因應台灣消費者對於彩妝商品的喜愛，特別仕樣店導入眾多人氣彩妝品牌，加重彩妝、保養類商品的比重，相較一般門市彩妝品為4成，特別仕樣店提升至5.5成，像是到日本必買的質感彩妝EXCEL、日本國民彩妝品牌CHIFURE以及歐洲人氣平價彩妝品牌essence艾森絲，通通可以在特別仕樣店一次購足！

門市內更特別為愛美的女性打造寬敞、美觀的彩妝試妝空間，大片的鏡面、細心規劃的照明，看起來超像後台化妝區，自拍起來超美！女孩們可以在這裡盡情試用各類彩妝品，找到專屬自己的命定商品。店內也特別陳設眼妝、底妝、唇彩等熱銷商品類別的排行榜專區，讓愛嘗鮮的消費者們能即時掌握最新流行資訊！

貼心的試妝區，光線超好，試妝完一定要來一張自拍！（圖／編輯攝影）

為回饋一路以來支持的會員及粉絲，Tomod’s將於特別仕樣店開幕的首四日祭出多重優惠，包括開架彩妝77折、消費滿額499元贈50元抵用券及精美好禮等優惠活動，更派駐美麗情報員提供彩妝諮詢服務，協助挑選最適合妳的彩妝！

Tomod’s特別仕樣店提供彩妝諮詢服務。（圖／品牌提供）

▍INFO

Tomod’s特別仕樣店開幕全五波優惠

第一波：

1/10(四)-1/13(日) 開架彩妝享有77折優惠。

第二波：

1/10(四)-1/13(日) 消費滿額499元贈50元抵用券乙張。

第三波：

1/10(四)-1/13(日) 消費滿額贈，滿額$499贈送精美好禮乙份(限量贈完為止)

第四波：

1/10(四)-1/13(日) 特派美麗情報員協助顧客挑選適合的底/彩妝商品，及產品使用方式。

第五波：

1/12(六)-1/13(日) 彩妝、保養品牌駐點體驗活動

(中時電子報)

微風南山必吃美食TOP10！手撕蟹… 免費體驗！女生們都超想要的洗頭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。