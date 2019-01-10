免費體驗！女生們都超想要的洗頭機在微風南山登場

Of cosmetics引進自動洗髮機，現場就能實際體驗洗髮產品。（圖／編輯攝影）

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中時電子報
Phoebe Chiu (影音編輯／)

預計於2019/1/10正式開幕的Of cosmetics atré 南山店，配合日式Life Style，綠意盎然的開放式店面打造自然有機感舒適氛圍。現場專業人員傾聽您所有對於頭皮的困擾及頭髮造型需求並給予個人化建議，打造輕鬆無負擔的紓壓空間。

每次聽完櫃姐的介紹還是覺得很抽象，無法挑選到真正適合自己的洗髮精？誰說洗髮精不像化妝品能夠現場試用，Of cosmetics引進自動洗髮機，高壓水柱能夠深入毛孔徹底清潔，僅需15分鐘就能享受Of cosmetics完整沙龍護理體驗，從此買洗護產品不再只有聞香味，好不好用，親自試試看就知道。

現場成列的髮品，看上面的數字就能知道使用的先後順序。（圖／編輯攝影）

在開幕首10日（1/10～1/20）只要預約就能免費體驗洗頭機的服務，流程包含頭皮健檢、洗頭機體驗、自助美髮區自行吹整及免沖洗護髮體驗，前後大約30分鐘，在1/21後也僅需要100元就能體驗洗頭機服務，而且體驗後還贈送100元折價券，等於只要消費就能免費體驗洗頭機！

在1/10～1/20只要預約就能免費體驗這台洗頭機！（圖／編輯攝影）

除了洗頭機之外，開幕期間Of cosmetics特別邀請日本Of HAIR 表參道店 資深美髮造型師永江真司於1/17-2/5駐店為台灣顧客諮詢所有美髮問題，包含自身髮質檢視，頭皮健檢，自動洗頭機體驗及吹整造型建議，在台灣也能輕鬆享受日本美髮沙龍專業服務！

(中時電子報)

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