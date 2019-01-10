NBA》年度MVP對決 字母哥雙20壓垮大鬍子

2019年01月10日 11:48 中時電子報 黃及人

Double Doink!!#FearTheDeer pic.twitter.com/riGVNhskIb — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2019年1月10日

「字母哥」阿提托康波、「大鬍子」哈登兩名本季年度MVP熱門人選，10日在休士頓正面交鋒，結果字母哥交出27分、21籃板的生涯第2次雙廿，21籃板更創生涯新高，也讓哈登42分形同無用，公鹿最後以116比109險勝火箭。

原本公鹿靠著阿提托康波、布羅格登、米德頓等人火力，打到末節一度領先地主火箭15分之多，可是哈登怎可能就此放棄，繼續利用個人優異進攻火力，帶領火箭打出12比2猛攻追上，打到最後1分39秒，火箭僅以4分落後。

不過阿提托康波最後37.3秒再次展現他優異的身體素質，空中第一時間把隊友沒進的球直接補進，擴大差距到6分，幾乎提前宣告火箭的敗局，接下來火箭只能依賴犯規戰術凍結時間，可惜公鹿充分掌握罰球機會穩住場上勝果。

哈登突破帶球上籃，布雷索只能從後拉人犯規。(美聯社)

阿提托康波全場投16中8、罰14中11，除了摘下雙廿，另有5助攻、1抄截，他在下半場的一次強力傳球，還剛好打中哈登的頭部，儘管看來並非故意，卻也展現兩人在場上的鬥爭心，布羅格登替公鹿拿下24分，米德頓15分。

這是哈登連14場得分破30，個人貢獻42分、11籃板與6助攻，卻有全場最多9失誤，險些拿下失誤大三元，也證明光靠他一人飆分，還是很難幫助火箭扭轉場上頹勢，接著就只能等待保羅、艾瑞克戈登兩大主力趕緊傷癒歸隊了。

(中時電子報)