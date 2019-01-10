賴揆何時請辭？黃偉哲：可能14日前宣布卸任

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對行政院長賴清德的去留，台南市長黃偉哲今天表示，立法院預算還未表決完成，賴清德可能於14日前召開行政院臨時院會，並在會議上宣布卸任。他也認為，賴已宣布「適當時機會請辭」，若還在職務上拖個半年、一年「那還像話嗎」。

黃偉哲今天在北上參加行政院院會之前接受o《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，問到今天是否可能為行政院長賴清德任內最後一次院會？黃偉哲表示，立法院預算還未表決完成，如果賴揆沒有在院會中宣布卸任，可能於14日前召開行政院臨時院會，並在會議上宣布卸任。

如何做出這樣篤定的推測？黃偉哲以「下雨天留客天留我不留」妙喻，認為賴清德已宣布「適當時機會請辭」若還在職務上拖個半年、一年「那還像話嗎」。

面近日「口譯哥」趙怡翔將外派駐美代表處擔任政治組長惹議，黃偉哲認為「英雄出少年」，不要因為對方年紀而忽略能力，美國政府也充斥許多政治任命，如果口譯哥有績效和資歷，外派沒有不好，但如果只有關係，那「就不予置評了」。

主持人黃暐瀚以外交部現任歐洲司司長姜森為例，姜是在公務資歷累積16年後才當上政治組組長，對口譯哥超齡領導許多資深外交前輩感到疑慮。

黃偉哲則以民間企業也常有超脫資歷就職狀況回應，但他也認為如將口譯哥任命為駐美代表處擔任政治副組長或高階幕僚，會比較好，「目前就當主管，（實力）會需要驗證」。

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