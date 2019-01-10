《全台最速報》彰化立委補選 藍提名柯呈枋

彰化立委補選 藍提名柯呈枋

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中時電子報
綜合報導

◎彰化立委補選 藍提名柯呈枋

彰化縣立委第一選區補選國民黨中央黨部公布柯呈枋民調第一，確定得到國民黨提名參選，柯呈枋表示，決心參選以來鄉親熱烈和堅定的支持，民調時間，更有很多人都苦苦守在電話旁，真得非常感動，未來將全力以赴。

◎北市立委補選號次出爐 陳炳甫4號、何志偉2號、陳思宇5號

台北市士林、大同區立委補選10日進行號次抽籤，主要參選人包括國民黨陳炳甫抽到4號，他說，號碼只是代表，最重要的還是候選人本身的努力和條件；民進黨何志偉由助理代抽中2號，何的助理喊出「勝利在望」及代表「柯家軍」的陳思宇抽中5號，她說，思宇推觀光真正「5」能力。

◎托嬰中心虐兒事件 新北市府：涉案人終身列管

私立淯薪托嬰中心虐兒事件，新北市社會局除裁罰14萬元罰鍰，勒令涉案人員終身不得擔任托育人員，托嬰中心也依法裁罰30萬元，新北市府表示，涉案人員恐涉妨害兒童身心發育罪嫌，檢警已介入偵辦。

◎馮光遠批人品差 潘恆旭嗆告：限3天內道歉

高市觀光局長潘恆旭堪稱「點子王」，近日接連攻占媒體版面，作家馮光遠近日在臉書嗆潘「人品差」、「如果一個人擅長招搖撞騙不出事才有鬼」。對此，潘恆旭今（10）日早上受訪時反擊，已被馮光遠情緒勒索20年，限他3天內道歉，否則下周按鈴提告，大家法院見。

(中時電子報)

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