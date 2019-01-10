一票30萬! 彰化埔鹽鄉代會主席涉賄選 羈押禁見

2019年01月10日 12:26 中時 謝瓊雲

抓到了！彰化縣埔鹽鄉代表會正副主席選舉傳涉賄，傳出以主席每票30萬、副主席每票10萬元行情向代表們行賄，彰化地檢署掌握情資，9日傳訊多名代表與相關人士共10多名涉案人士，訊後將剛當選主席的陳武騰遭收押禁見。

埔鹽鄉鄉民代表會正、副主席選舉，傳出賄選情事，彰化地檢署獲報後，由檢察官邱呂凱指揮彰化縣調查站偵辦。檢調見時機成熟，9日由主任檢察官葉建成、陳信郎率同檢察官邱呂凱、洪英丰、高如應等人，指揮彰化縣調查站及本署專案組檢察事務官搜索行賄、受賄代表等人住處，並傳訊涉案人等及相關證人。

現任鄉代會主席陳武騰，曾任埔鹽鄉代表會第14、16、17、18、19、20屆代表，與本屆主席，是資深鄉代，從政多年，第18屆也曾補選當選鄉代會主席，這次傳出遭收押，引發地方議論紛紛。

根據了解，鄉代會主席寶座，有陳、黃兩人有意問鼎，為求當選，正、副主席每票行情各喊到30萬與10萬元，向當選的代表們買票賄選，去年12月25日投票當天，由陳武騰順利當選主席。

檢方訊問後，認陳武騰涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》第100第1項、第2項之投票行賄、受賄罪嫌，且供述內容與其他事證不符，且仍有共犯、證人尚未到案，恐有串供、串證之虞，9日深夜向彰化地方法院聲請羈押禁見，彰化地院10日凌晨0時20分裁准。

(中時 )