龍崎掩埋場設活動斷層 環團要求設自然地景

台南社大環境行動小組召集人黃煥彰表示，掩埋場面積中有81.2％為地質敏感區，做為掩埋場將嚴重破壞水土保持計畫。（王思慧攝）

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台南市代理市長李孟諺卸任前，核准龍崎掩埋場水保施工許可證，引發環團及民意反彈。環團今（10）開記者會，指出該地號登陸面積96.5％，卻有81.2％為敏感區，但主管機關卻審查不謹慎，若興建掩埋場，除了會破壞地形地貌水土，二仁溪被汙染風險很高，要求政府重新檢討該案。

台南社大環境行動小組召集人黃煥彰表示，龍崎掩埋場計畫面積41.2公頃土地中，有25.2公頃土地在山崩與地滑地質敏感區和環境敏感區，也就是說，在龍崎掩埋場全部使用面積中，約有61％座落在山崩與地滑地質敏感區。

黃煥彰說，以該地號登錄面積來看，有23.8969公頃，其中用於掩埋場的部份23.0543公頃，而佔該地號土地面積的96.5％，根據地質查詢結果顯示，該地號用作掩埋場面積中，81.2％為地質敏感區，這麼高比例地質敏感區做為掩埋場，將嚴重破壞地形地貌。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，龍崎掩埋場預定地被許多活動斷層包圍，其中就有龍船斷層切過，地質不穩定，且有很多稀有動物棲息和景觀，但政府卻隨便做地質調查，要求農委會和台南市政府依《文化資產保存法》第84條，緊急指定龍崎為暫定自然地景。

台灣大學地質系教授陳文山說明，龍船斷層兩側地表快速變動，尤其斷層西側龍崎廢棄物掩埋場廠址範圍每年垂直變動速率從0.5公分至2.5公分變動，達2公分差異，快速變形範圍東西寬度約1公里，10年內就會造成20公分垂直變動差異，一定會造成龍崎廢棄物掩埋場結構體（東西長度約300公尺）的變形與破壞，導致掩埋場廢水滲出，造成二仁溪全面汙染。

立委王定宇則痛批，該案「打死都不同意」，呼籲曾經手該案的行政院長賴清德和台南市長黃偉哲，要正視該案。

農委會表示，依據文資法84條，有2種狀況可暫定自然地景，第一個是在緊急狀況下，依據暫定古蹟條件辦法中，如風災、水災、有立即重大危險、建築物面臨拆除和工程施工進行者；另一個是，若已進入自然地景審議也可以暫定，而審議程序則要由地方政府發起外，地方和個人團體也可主動提報。

(中時 )

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