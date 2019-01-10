北韓官媒：習近平已接受訪朝邀請

1月8日，大陸國家主席習近平(右)與當日抵北京的北韓領導人金正恩(左)舉行會談。（翻攝新華社）

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中時

北韓領導人金正恩日前訪問北京，與大陸國家主席會晤。北韓中央通信社（朝中社）10日報導稱，金正恩在訪陸期間邀請習近平訪問北韓，習近平接受邀請。如果成行，這將是習近平自2012年掌權以來，首次赴平壤訪問。不過，報導沒有提及訪朝日期。

此外，這也並非平壤首度表示習近平已接受這類邀訪，去年3月金正恩首次以領導人身分訪問北京時，也曾提出邀請，但習近平迄今未回訪。

韓聯社引述朝中社報導指出，金正恩在與習近平會晤時表示，此次訪陸將為朝陸友好在雙方建交70周年的2019年進一步鞏固和發展發揮重要作用。朝陸友好是兩國老一輩領導人親自締結並精心培育的，特殊局勢下更加得到發展。北韓將一如既往地與陸方團結一心。

報導稱，金正恩和習近平就如何「共同研究並引導」朝鮮半島情勢和非核化談判進行深入討論。金正恩重申非核化的承諾，他也談到非核化進程的困難、憂慮和展望，以及與美關係改善。習近平告訴金正恩，北韓的要求是「合理的」。

金正恩還表示，此次訪華他親眼看到，在中國共產黨的領導下，中國人民走在有中國特色的社會主義道路上，中國取得日新月異的發展，這給他很大力量。

金正恩和夫人李雪主一行應習近平的邀請，7日啟程赴陸，8日上午抵達北京進行訪問，並於9日下午搭乘專列離京，10日上午回到平壤。

(中時 )

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