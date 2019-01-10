李晶晶斷戀情！投入同溫層寄情賣帽子

2019年01月10日 11:49 中時電子報 Momo

名媛設計師李晶晶擁有自創童裝品牌Elizabeth by Crystal Lee、配飾品牌Amazing by Jing Jing，現在又接起Ecua-Andino Hats、VODA SWIM TIDAL等休閒品牌代理，每天早上六點便起床處理公事，晚上八點哄女兒睡覺後再繼續工作，雖然忙碌，但熱愛工作的她樂在其中。因為工作的關係，開會、收訊息、回信件都是用中文溝通，晶晶的中文進步很多，而大家十分擔心中英文夾雜的「晶晶體」會不會因此消失，她表示「晶晶體」已內建在身體中，不會消失，粉絲朋友們不用擔心囉！

(圖/品牌提供)

(圖/品牌提供)

晶晶本身也是巴拿馬帽的愛好者，這次買下代理權，之後也將參與設計推出帽子，發揮美國加州聖地牙哥分校FIDM所學設計專長，加上對時尚的敏銳度，讓消費者品味高質感的時尚生活。晶晶也表示，帽子是造型的好幫手，可以當配件，旅行、工作都可以戴，建議可以買大一號來修飾臉型。

(圖/品牌提供)

(圖/品牌提供)

Ecua-Andino Hats安地諾巴拿馬帽主打文青風格及低調奢華感受，進駐全新開幕的微風南山atre三樓。來自厄瓜多的Ecua-Andino Hats安地諾巴拿馬帽以嚴謹、高品質的製帽工藝聞名，從挑選巴拿馬草到手工製作需耗時一周至六個月不等的時間，除此之外，秋冬款式毛呢帽由100%羊毛製成，精緻觸感且輕防潑水。

全新混織系列「草呢帽」堪稱顛峰之作 (圖/品牌提供)

全新混織系列的「草呢帽」將品牌引以為傲的兩種商品「草帽」與「毛呢帽」完美結合，可愛流行兼具，搭配上更能自由發揮創意，展現自我風格。

◆微風南山獨家限定優惠

歡慶微風南山開幕，1/10-1/20期間消費，單項9折，兩項以上88折，圓頂紳士毛呢帽系列專屬優惠$3290（原價$3690），另外還有微風南山專屬限定款「粉色平頂紳士草呢帽」，趕快趁著百貨開幕優惠，購入新年穿搭單品～

(中時電子報)