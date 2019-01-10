鼓勵報考機車駕訓班　北市交通局祭出千元補助

北市交通局於士林區通河西街1段堤外空地設置北市首座機車考照練習場，即日起提供民眾考照前模擬情境練習。（北市交通局提供）

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北市交通局為提升機車初學者騎乘安全及強化防禦性駕駛安全觀念，今年持續辦理「機車安駕訓練營」，提供年滿18歲以上者，報名並完成北市3家駕訓班普通重型機車駕駛訓練課程，且取得普通重型機車駕，凡提出申請即可獲得1000元補助。此外，交通局於士林區通河西街1段堤外空地設置北市首座機車考照練習場，讓民眾於考照前模擬路考情境。

北市交通局從2012年8月起辦理「機車安駕訓練營」，鼓勵年滿18歲有意報考普通種型機車的民眾，報考合作的駕訓班，課程包括防禦性駕駛觀念及正確操控車輛經驗，增加民眾對道路或行車潛在危險認知，建立民眾掌握安全騎乘機車能力，以降低事故意外發生。

交通局統計，去年交通事故A1、A2類（死亡及受傷事故）72件死亡76人、受傷28304人，其中，18至25歲年輕機車騎士死亡13人、受傷7520人，占整體交通事故死傷人數約27％，經分析發現主要肇事原因前3名為未注意車前狀態、超速、未依規定讓車。

交通局表示，「機車安駕訓練營」從2012年辦理以來報名人數從162人成長至去年600人，反應熱烈，且有達到安全駕駛防禦成效，今年持續辦理，即日起至11月8日前接受申請，凡年滿18歲報考大台北駕訓班、福安駕訓班或華豐駕訓班等3家普通重型機車課程並成功考照者，將補助訓練費1000元，申請對象不限設籍台北市。

此外，交通局為提供民眾於參加普通重型機車考照前充分練習，於士林區通河西街1段堤外平面停車場旁空地設置首處練習場，參照現行公路監理機關機車考照場地，提供民眾模擬機車路考情況。

(中時 )

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