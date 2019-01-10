搶先曝光！微風南山無縫接軌四大國際時尚概念店

(圖片取自Pinterest)

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近期時尚迷最關切的就是四大國際品牌即將在1月10日「微風南山」與大家見面，且都是「全台首間獨家概念店」，包括台裔美籍時裝設計師王大仁的品牌 Alexander Wang、義大利傳奇選物店 10 Corso Como、法國前衛時裝品牌 Maison Margiela 的副線 MM6以及韓星最愛的墨鏡品牌 GENTLE MONSTER，其中GENTLE MONSTER更是以直營的方式進駐。品牌的商品、店裝外觀、櫥窗陳列及服務皆與國外同步。除此之外，POU DOU DOU也將重返台灣。

▍Alexander Wang

(圖片取自IG @alexanderwangny)

王大仁不按牌理出牌的個性深受時尚迷的歡迎，2018年秋冬，與UNIQLO合作推出機能服飾也曾與Adidas 聯名服飾鞋款。Alexander Wang的設計以黑白為主並創造出強烈的個性街頭搖滾風，時而混搭運動設計元素，整體風格簡潔有力，展現俐落的紐約精神。

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A. MUST. WATCH. Relive our #Collection2 runway show dropping worldwide in 2019.

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➤Alexander Wang 概念店將位於微風南山 1F

▍MM6

(圖片取自IG @mm6maisonmargiela)

MM6成立於1997年，為法國時裝品牌Maison Margiela 的副線，時尚的剪裁搭配印花設計，展現簡約的女性魅力，品牌自成一格，也代表著Margiela不隨波逐流的性格，曾在微風信義開設快閃店，當時已引發一陣熱潮，此次開幕，想必又會帶來另一波人潮。

➤MM6 專門店將位於微風南山 2F

▍10 Corso Como

(圖片取自10 Corso Como官方FB)

1990年創立於米蘭的10 Corso Como，是全球三大復合式精品選品店之一，店內販售潮流服飾、香氛美妝、書籍與生活好物，極富特色的黑白相間Logo出自美國傳奇藝術家Kris Ruhs之手，而這次台灣概念店的店裝也是由Kris Ruhs本人親自來台勘場設計，讓人不禁期待開幕那天，好好欣賞Kris Ruhs的作品！

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10 Corso Como black and white logo mugs available in store. #10CorsoComo

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➤10 Corso Como 選品店將位於微風南山 1F

▍GENTLE MONSTER

(圖片取自IG @gentlemonster)

創立於2011年的韓國眼鏡品牌GENTLE MONSTER，以前衛、創新、具科技感的造型聞名，是許多韓國明星的愛牌，也因為韓劇而打開知名度。除了韓星，時尚潮模姐妹花Bella Hadid 跟 Gigi Hadid也愛！

➤GENTLE MONSTER 將位於微風南山 1F

▍POU DOU DOU

(圖片取自POU DOU DOU官方FB)

曾於2015年退出台灣的POU DOU DOU，終於重返台灣，進駐微風南山。POU DOU DOU堪稱日本女大生最愛品牌之一，森林少女系的風格深受許多清新自然的少女們喜愛，服裝風格剪裁寬鬆，色彩素雅簡單，想找百搭單品，就可以去POU DOU DOU挖寶。

(中時電子報)

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