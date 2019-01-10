搶先曝光！微風南山無縫接軌四大國際時尚概念店

近期時尚迷最關切的就是四大國際品牌即將在1月10日「微風南山」與大家見面，且都是「全台首間獨家概念店」，包括台裔美籍時裝設計師王大仁的品牌 Alexander Wang、義大利傳奇選物店 10 Corso Como、法國前衛時裝品牌 Maison Margiela 的副線 MM6以及韓星最愛的墨鏡品牌 GENTLE MONSTER，其中GENTLE MONSTER更是以直營的方式進駐。品牌的商品、店裝外觀、櫥窗陳列及服務皆與國外同步。除此之外，POU DOU DOU也將重返台灣。
▍Alexander Wang
王大仁不按牌理出牌的個性深受時尚迷的歡迎，2018年秋冬，與UNIQLO合作推出機能服飾也曾與Adidas 聯名服飾鞋款。Alexander Wang的設計以黑白為主並創造出強烈的個性街頭搖滾風，時而混搭運動設計元素，整體風格簡潔有力，展現俐落的紐約精神。
➤Alexander Wang 概念店將位於微風南山 1F
▍MM6
MM6成立於1997年，為法國時裝品牌Maison Margiela 的副線，時尚的剪裁搭配印花設計，展現簡約的女性魅力，品牌自成一格，也代表著Margiela不隨波逐流的性格，曾在微風信義開設快閃店，當時已引發一陣熱潮，此次開幕，想必又會帶來另一波人潮。
➤MM6 專門店將位於微風南山 2F
▍10 Corso Como
1990年創立於米蘭的10 Corso Como，是全球三大復合式精品選品店之一，店內販售潮流服飾、香氛美妝、書籍與生活好物，極富特色的黑白相間Logo出自美國傳奇藝術家Kris Ruhs之手，而這次台灣概念店的店裝也是由Kris Ruhs本人親自來台勘場設計，讓人不禁期待開幕那天，好好欣賞Kris Ruhs的作品！
➤10 Corso Como 選品店將位於微風南山 1F
▍GENTLE MONSTER
創立於2011年的韓國眼鏡品牌GENTLE MONSTER，以前衛、創新、具科技感的造型聞名，是許多韓國明星的愛牌，也因為韓劇而打開知名度。除了韓星，時尚潮模姐妹花Bella Hadid 跟 Gigi Hadid也愛！
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The compact metallic frame #BAGUETTE from ’13’, Gentle Monster’s 2019 New Collection is now available on gentlemonster.com and in our flagship stores. The full collection of ’13’ will be revealed in January 2019. . 젠틀몬스터 2019 뉴컬렉션 '13’의 컴팩트한 원형 메탈 프레임 ’바게트’를 지금 공식 온라인 스토어에서 만나보세요. '13’ 메인 컬렉션 제품들은 1월 공식 온라인 스토어와 오프라인 스토어를 통해 공개됩니다. . Photoraphed by @vitofernicola Styled by @dogi_ . #13 #GentleMonster #GentleMonster13 #GentleMonsterBaguette
➤GENTLE MONSTER 將位於微風南山 1F
▍POU DOU DOU
曾於2015年退出台灣的POU DOU DOU，終於重返台灣，進駐微風南山。POU DOU DOU堪稱日本女大生最愛品牌之一，森林少女系的風格深受許多清新自然的少女們喜愛，服裝風格剪裁寬鬆，色彩素雅簡單，想找百搭單品，就可以去POU DOU DOU挖寶。
(中時電子報)
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. POU DOU DOU 2018 autumn collection 【metsä】 ---------------------------------------------------- ModelTamamo（@etrenne_official） Hair&Makeup：KOMAKI Styling：POU DOU DOU(@pdd1982pdd @poudoudou_time ) Prop Styling：Saori Ikeda Shooting：Daisuke Kurihara（@roaster_coltd） Director：Junko Inui（@roaster_coltd @zunco33) ---------------------------------------------------- #poudoudou #pdd18aw #puu #metsä