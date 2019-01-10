最新兩岸民調 小英不滿意度創新高

2019年01月10日 12:04 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

蔡英文總統1日發表元旦談話，為往後兩岸路線提出了4個必須，隔日大陸國家主席習近平也提出「習五條」，除強調「一國兩制」和重申「中國人不打中國人」，讓兩岸議題延燒數日，據民調單位所做最新兩岸民調，結果顯示，對蔡英文政府兩年半來的兩岸關係滿意度，竟高達64%不滿意，僅有1%表示兩岸關係有「變好」。

據《中華民意研究協會》今發佈最新民調，結果顯示，對於蔡英文總統執政二年多期間處理兩岸關係高達64%不滿意，認為兩岸關係「變得比較差」，有63%民眾認為「提振台灣經濟的發展」最重要，另外，有近半數民眾認為，即使中央政府反對，「地方政府應該進行兩岸交流，並提出不同政策主張」。

另外，若未來兩「岸關係改善，對台灣最大的幫助是什麼？」有63%受訪者認為是「提振台灣經濟發展」，有9.2%認為，「沒有任何幫助」，可知超過半數以上民意認為，改善兩岸關係對台灣經濟發展很重要。此外，受訪者也表達「新南向政策」不及改善兩岸關係重要：高達七76%受訪者認為，大陸市場對台灣經濟發展「有幫助」，較多數的受訪者仍較看好大陸市場的重要性。

有意思的是，這份民調，還針對兩岸統一模式進行調查，以「兩岸在何種條件下，可進行談判？」近60%受訪者並不清楚，有17%認為在「國際上相互承認和尊重」為前提下，我可與中國大陸展開有關未來前途的談判。只有3.6%的人認為是在承認「九二共識」下。

至於兩岸的長久和平方案為何？34%受訪者表示，可以在「兩岸在彼此承認的基礎上，組成共同體，例如歐盟模式」，是最有可能實現台灣與大陸長久和平的方案，其次是「大英國協模式」。

此份民調統計時間為2018年12月24日至26日進行，由中華民意研究協會委託全國公信力民調公司所做，調查母體為台灣地區20歲以上的成年人，抽樣清冊為台閩地區住宅電話號碼資料庫，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.78個百分點。調查時間為兩岸領導人隔空喊話前，較不受民意激盪結果影響。

(中時電子報)