藍營九二共識意見分歧 王金平：我有看法但現在不說

2019年01月10日 12:19 中時 楊佳穎 、 張鎧乙

立院前院長王金平。（張鎧乙攝）

前立法院長王金平。（楊佳穎攝）

國民黨主席吳敦義昨召集藍營縣市長開便當會談兩岸交流議題，但南投縣長林明溱受訪時，卻稱一中各表是過去的九二共識方向，「現在就不談一中各表」；發言一出引發議論。對此，前立法院長王金平今表示「我有自己的看法，以後再說，現在我不說什麼」，反正這是一個歷史事實的演變，演變到現在，簡單一句話就是一定要國內建立一個共識，才能有個統一說法。

談起九二共識，王金平強調，大家意見要匯集起來、形成共識，這共識才是台灣真正的立場；回首國父創造中華民國，到蔣介石、蔣經國，都有他們的兩岸定位，像是老總統就是要反攻大陸，蔣經國則是要三民主義統一中國，接著李登輝又有特殊國與國關係的定位。

他進一步說，未來要怎樣演變，「現在可以說是你講你的、我講我的，我講的你不同意，你講的我不同意，現在不是變成一片混亂嗎？」民進黨及國民黨講得不一樣，國民黨內部又有很多不一樣的，兩岸之間講法也不一樣，這樣要怎麼講、怎麼處理？當然還是要國內先產生共識，這共識才是台灣一致的立場。

王金平說，現在不能講自己的立場是怎樣，應該是由各界的人一起共商要怎樣處理這件事情，才能形成國內共識，國內共識再跟大陸方面不同意見、立場一同討論、溝通協調，這就是以後的事，「所以現在要我表示什麼，我覺得沒有意義，因為也不可能有什麼答案，隨著答案出來，都會被否決的。」

另外，王金平新書《橋—走近王金平》將在16日出版，對於屆時是否會有發表會、簽書會？王金平表示，17日晚間將在高雄辦尾牙，當晚到場所有賓客每人都可以有一本，「要我簽書、簽名的大家就來，當場就簽，就當成簽書會」。至於是否有信心贏過前總統馬英九新書的銷售量？他則笑說，怎麼可以跟老長官作比較，「沒禮貌！」

(中時 )