黃偉哲：習近平並未講「 九二共識就是一國兩制」

2019年01月10日 12:33 工商 崔慈悌

兩岸議題近日因為中共領導人習近平發表「習五條」引起藍綠拋出回應，台南市長黃偉哲今天解讀習近平談話，「並沒有說九二共識就是一國兩制」，並表示對於中國大陸觀光客態度「僅次於連爺爺來的歡迎」。

「習五點」引發藍綠不同的解讀，黃偉哲今天接受《POP撞新聞》專訪，蔡英文總統認為習的九二共識就是一國兩制，對此黃偉哲表示，習五條「並沒有說九二共識就是一國兩制」，而是習的九二共識邏輯會帶到一國兩制。

他轉述中共提出的「三段論」，並解讀中共對一國兩制的立場就是中共是唯一合法政府，台灣則是地方政府，認為「一國兩制是九二共識最終目標」。

黃偉哲以搭乘交通工具前往目的地比喻，搭上車雖能到目的地，但並不是一搭上車就已經到達目的。至於是否支持九二共識？黃偉哲認為「政治０分，經濟100分」，他不會刻意強調九二共識基礎。

對於韓流效應帶動大批觀光客前進高雄，黃偉哲也被問到是否擔心人潮只進高雄無法擴散到台南？黃偉哲坦言對他肯定會有壓力，更表示歡迎中國觀光客，對中國觀光客的態度也是「僅次於連爺爺來的歡迎」，如果觀光客止步台南轉往高雄，將無法獲得民心。

至於被台南議長郭信良直指打壓，黃偉哲親上火線回應表示「我何德何能？」他表示尊重郭議長在監督與被監督關係，但在黨紀方面是滿清楚。

台南市議會議長郭信良日前退黨選上議長，還說是受總統蔡英文的鼓勵才做出此事，對此黃偉哲提到，蔡英文已表示不介入地方選舉，僅向他詢問有哪些角逐者「何來蔡英文支持他的說法？」。

對郭信良有意重回民進黨，黃偉哲也表示應交給中評委，自己無任何角色與態度回應，但他再次重申「民進黨是團結且需要有紀律，否則將分崩離析」

(工商 )