好慷慨！大樂透中獎人贈高級休旅車給彩券行

2019年01月10日 13:12 中時 廖肇祥

台彩大樂透頭獎得主贈送一部價值260萬元的休旅車予草屯順億彩券行負責人魏順正，他表示「真的好爽」。（廖肇祥攝）

台彩頭獎得主贈送一部價值260萬元的休旅車予草屯順億彩券行負責人魏順正（中），由台灣彩券總經理蔡國基（左）代表致贈。（廖肇祥攝）

台彩頭獎得主贈送一部價值260萬元的休旅車予草屯順億彩券行負責人魏順正，彩券行並準備200份彩券贈送給與會的民眾。（廖肇祥攝）

台彩頭獎得主贈送一部價值260萬元的休旅車予草屯順億彩券行負責人魏順正，彩券行並準備200份彩券贈送給與會的民眾。（廖肇祥攝）

台灣彩券史出現第一位慷慨頭獎得主，草屯鎮1.13億大樂特得獎得主購買價值260萬元的休旅車，贈送給草屯鎮「順億電腦彩券」負責人魏順正，魏順正登上嶄新的身障改裝休旅車時表示「好爽」，一直祝福買家中大獎20年，終於大獎落在自己經營的彩券行。

去年10月23日，南投縣草屯鎮開出新臺幣1.13億元頭獎，一注獨得，這位幸運的中獎人，為了感謝投注站銷售人員打出這張電腦選號中獎彩券的幸運之手，領獎時特別指定要贈與這位銷售人員總價約260萬元的休旅車和投注站紅包6.6萬元大紅包，台灣彩券公司總經理蔡國基今（10）日接受中獎人委託親赴「順億電腦彩券」致贈車子，順億電腦彩券特別邀請辣妹舞團熱歌勁舞表演，還準備200份「大樂透」彩券，烤乳豬以及餐飲點心回饋在地鄉親，與大家一同分享喜氣。

台灣彩券總經理蔡國基表示，這位獨得1.13億元的頭獎中獎人，是位家住南投，年約50多歲的中年男性上班族，中獎人幾乎每期都會購買彩券，且皆為電腦選號，是「順億電腦彩券」的常客，這回他用電腦選號買了2注「大樂透」，第一注幸運中頭獎。魏順正表示，他如果看到上們的顧客如果開著進口高級轎車，總會祝福他們中大獎，並開玩笑如果中了頭獎，記得送一輛好車給我代步，沒想到20年來的祝福與玩笑話成真。

蔡國基表示，中獎人特別指定贈與一輛休旅車給彩券行身障負責人，幫助他解決交通不便的狀況外，也包給「順億電腦彩券」6.6萬元紅包。另外，中獎人也捐出380萬元做公益，其中，280萬元捐給南投縣政府消防局第一大隊草屯分隊購置消防設施，100萬捐給財團法人台灣胰臟基金會，今日南投縣政府消防局第一大隊大隊長林易慶也來到活動現場，代表接受善款，感謝中獎人的善心與回饋鄉里，造福人群。

雖然不知道中獎人是誰，但心存感激的魏順正分享這份喜氣，彩券行特別準備200份「大樂透」彩券，烤乳豬與餐飲點心回饋鄉親，現場吸引許多民眾湧入活動現場排隊參與盛會，並享受烤大豬等美食。

(中時 )