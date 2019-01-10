盧秀燕爭2020台灣燈會主辦權 賴揆讚積極任事

2019年01月10日 12:28 中時 陳世宗

台中市長盧秀燕10日出席行政院會，與各部會首長研議2019年總體經濟規畫及台灣燈會籌備。盧秀燕表示，台中願意積極爭取2020台灣燈會，除今日口頭向院會表達，也將按交通部觀光局規定於1月17日前提出書面意向書。行政院長賴清德感謝盧市長積極任事表示歡迎。

行政院今日舉行第3634次會議，盧秀燕親自與會；內容包括國發會對於2019總體經濟政策規畫，研議各項公共建設、補助案、民間產業輔導措施及擴大觀光內需計畫；期望打造優質環境，活絡國內消費及投資。

台中市政府指出，交通部觀光局也於會上報告2019台灣燈會籌備狀況，屏東大鵬灣燈會主場更首次結合水域，以永續、海洋文化為主軸，縝密規畫交通、國際宣傳事宜。同時，宣布2021燈會主辦城市為新竹市，並將於中部5縣市（台中市、南投縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣）中評選出2020主辦城市，預計在1月20日公佈。

盧秀燕表示，「院長說首長親自來開會就有好康，所以我現在立刻表達台中市政府要積極爭取2020燈會主辦權！」台中市願意主辦2020台灣燈會，將按照觀光局規定於1月17提出書面申請意向書，期盼中央促成。

市府強調，對於盧市長的意見，行政院長賴清德也當場表示歡迎，並稱讚盧市長積極任事。

盧秀燕今日也與經濟部長沈榮津針對台中火力發電廠降載減排的相關事宜交換意見，要求減少中部汙染排放的實際量；沈榮津對此也給予正面回應。市府與中央相關部會將持續研商，反映真實民意，戮力改善台中市民的生活環境。

(中時 )