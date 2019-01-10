陸媒：休戰後首次陸美經貿磋商結束 ３細節耐人尋味

2019年01月10日 12:42 中時 楊家鑫

陸美雙方7日至9日在北京舉行了兩國貿易休戰期間的首次經貿磋商，對此，大陸政論微信公眾號「牛彈琴」指出，此次有三細節耐人尋味，其一是談判由兩天延長到兩天半，說明雙方都積極想達成協議；其二，大陸副總理劉鶴突然現身會場，反映的是陸方對談判的重視和誠意；其三，消息人士透露，談判雖一度膠著，但總體而言，是一次坦誠、深入和富有成效的談判。

大陸政論微信公眾號「牛彈琴」評論稱，復盤這次談判，不少細節耐人尋味。首先，談判由兩天延長到兩天半。用一位知情人士的話說，雙方是加班加點談、白天黑夜談，但要談的太多了，所以，兩天沒有談完，最終，雙方決定，9日接著談。這顯然是一個積極的信號，說明雙方這次都有意願認真談，也都有意願達成協議。

其次，大陸副總理劉鶴在談判第一天突然出現在會場。這個非同尋常的舉動，反映的是中方對談判的重視和誠意，這也是給予美方的一種高規格禮遇。加上，川普也發推特稱「談判進展非常順利」，顯示白宮也高度關注。

評論稱，再者，據消息人士透露，雖然談判一度很膠著，但總體而言，這是一次坦誠、深入和富有成效的談判。按照美方公佈的資訊，美方期望降低對陸貿易赤字，陸方同意進口相當數量的美國農產品、能源產品、製成品、其他商品和服務。對於中方的一些關切，美方也作出了某種讓步。

評論認為，「美方提出的一些結構性訴求，乍一看似乎咄咄逼人，但仔細想，這正是我們深化改革開放所需要做的。」最終，雙方還是又回到了談判桌前，通過坦誠深入的磋商，取得了積極進展。還是中國的那句老話說得好：和氣生財。這就對了！

(中時 )