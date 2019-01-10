「傳艷照攜手出國」貝佐斯小三竟是她

外國八卦雜誌爆料，亞馬遜公司執行長貝佐斯早與已婚電視女主播桑契斯交往八個月，在婚外情曝光前一刻才對外宣布離婚。（合成圖／美聯社、達志影像）

友善列印
中時電子報

世界首富、亞馬遜公司執行長貝佐斯9日和妻子瑪肯西共同發表離婚聲明，結束25年婚姻，引發譁然；但外國八卦雜誌爆料，在八個月前貝佐斯早與已婚電視女主播桑契斯交往，甚至互傳艷照、一同出國度假，且瑪肯西與桑契斯先生早已知兩人出軌事實。

貝佐斯早與情婦桑契斯經常在公開場合一同合影，兩人早已認識多年。

根據《每日郵報》（Daily Mail）9日報導，在貝佐斯（Jeff Bezos）和妻子瑪肯西（MacKenzie Bezos）宣布離婚的前一刻，美國著名八卦周刊「國家詢問報」（National Enquirer）準備以「撕裂貝佐斯與妻子25年婚姻的真相」為題，將貝佐斯與桑契斯（Lauren Sanchez）的婚外情作為週刊封面，宣稱貝佐斯私下與她搭乘私人座機出國度假，甚至還寄出有淫穢字眼的訊息及照片給她。

與貝佐斯夫婦接近的友人更爆料，雖然貝佐斯在與妻子分居前，曾極力挽回這段婚姻，但事實上在分居後，貝佐斯僅與情婦桑契斯見面。

報導指出，桑契斯據傳是在替貝佐斯創辦的公司「藍色起源」拍片時認識的，兩人早已相識多年，外界經常看到兩人在公開場合合影；而由於皆居住於西雅圖，讓兩人關係更加親近。

雖然貝佐斯在離婚聲明中說「如果我知道25年後我們仍會離婚，我仍會與瑪肯西結婚」，與八卦雜誌報導內容相比，卻顯得格外諷刺。

(中時電子報)

文章來源：Amazon CEO Jeff Bezos 'has been having an eight month affair with a 49-year-old TV anchor, sharing sexy selfies and exotic vacations together' and only announced his $140bn split from wife of 25 years because the fling was to be made public

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