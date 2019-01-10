小英臉書一席話 網友大驚：被館長盜帳號？

蔡英文總統。(本報資料照片)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

針對經濟紅利政策惹議，總統蔡英文昨 (9日)在臉書發文，她說「加薪不用撿到槍，馬政府的22K，蔡英文已經把它送進歷史灰燼」，引起網友熱議，直呼蔡英文近日砲火猛烈，是否被「館長」陳之漢盜帳號？也有人好奇，「撿到槍」到底是什麼意思？

針對有媒體說分紅不如減稅，蔡英文臉書發文表示，她不只幫大家減稅，還已經連續3次幫大家加薪，調高基本工資。蔡英文說，「加薪不用撿到槍，馬政府的22K，蔡英文已經把它送進歷史灰燼」，並列2點說明今年元旦已經啟動的新制，包括基本薪資從22,000元調升到23,100元；以及打工族時薪從她上任時的120元，調高到150元。

其中，蔡英文在文中所提的「撿到槍」，讓網友扮起偵探猜測箇中涵義，網友驚呼「約束器已經破壞了嗎」、「是不是換小編了阿，最近真的是撿到槍耶」、「火力越來越強了，以前是感情不外露」、「小英484吃到館長口水阿 根本被館長盜帳號」、「穩了~小英2020穩了」。

不過，也有不少網友批評「一點也不務實，怎麼不先拚經濟」、「好 以後改稱23啦」、「哇23k好高啊 繼續鬆綁勞基法」、「被硬砍的七天假，蔡英文真的要勞工吞下去嗎？」、「但是加班費不見」、「我宣布最低工資5萬，請大家選我」。

至於「撿到槍」是網路用語，原意為持有槍枝的人，當被警察抓到時，都不敢承認槍是自己的，於是就會編個故事說，「槍是撿到的」，衍伸形容一個人說謊。總統府發言人林鶴明解釋，蔡英文引用網路用語，意思為要調整加薪，不用像網友開玩笑那樣要撿到槍才可以。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

盧秀燕爭2020台灣燈會主辦權 賴…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。