小英臉書一席話 網友大驚：被館長盜帳號？

2019年01月10日 12:25 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

針對經濟紅利政策惹議，總統蔡英文昨 (9日)在臉書發文，她說「加薪不用撿到槍，馬政府的22K，蔡英文已經把它送進歷史灰燼」，引起網友熱議，直呼蔡英文近日砲火猛烈，是否被「館長」陳之漢盜帳號？也有人好奇，「撿到槍」到底是什麼意思？

針對有媒體說分紅不如減稅，蔡英文臉書發文表示，她不只幫大家減稅，還已經連續3次幫大家加薪，調高基本工資。蔡英文說，「加薪不用撿到槍，馬政府的22K，蔡英文已經把它送進歷史灰燼」，並列2點說明今年元旦已經啟動的新制，包括基本薪資從22,000元調升到23,100元；以及打工族時薪從她上任時的120元，調高到150元。

其中，蔡英文在文中所提的「撿到槍」，讓網友扮起偵探猜測箇中涵義，網友驚呼「約束器已經破壞了嗎」、「是不是換小編了阿，最近真的是撿到槍耶」、「火力越來越強了，以前是感情不外露」、「小英484吃到館長口水阿 根本被館長盜帳號」、「穩了~小英2020穩了」。

不過，也有不少網友批評「一點也不務實，怎麼不先拚經濟」、「好 以後改稱23啦」、「哇23k好高啊 繼續鬆綁勞基法」、「被硬砍的七天假，蔡英文真的要勞工吞下去嗎？」、「但是加班費不見」、「我宣布最低工資5萬，請大家選我」。

至於「撿到槍」是網路用語，原意為持有槍枝的人，當被警察抓到時，都不敢承認槍是自己的，於是就會編個故事說，「槍是撿到的」，衍伸形容一個人說謊。總統府發言人林鶴明解釋，蔡英文引用網路用語，意思為要調整加薪，不用像網友開玩笑那樣要撿到槍才可以。

(中時電子報)