全球最準時 不是日本而是美國這家航空奪冠

2019年01月10日 12:28 中時電子報 陳舒秦

飛機誤點難預測，但全球最準時的航空不是在日本，而是在美國，若你不想錯過時間，你可能得訂以下這家被稱為全球最準時的航空公司班機。

航空數據網站「飛行全球」（FlightGlobal）該網站每日分析航班逾12萬次，自全球600多處取得即時航班狀態及啟程與抵達數據。飛機若在預定抵達時間15分鐘內到達登機口，即為「準時」。在測量全球各大航空後發現，「全球最準時主線航空公司」是達美航空(Delta)， 2018年的準點率（OTP）為86.09%，獲得「準時表現服務獎」（OPS）。

這是達美航空連續第二年獲得準時表現服務獎。緊接之後的分別是卡達航空（Qatar Airways，準點率85.88%）和荷蘭皇家航空（KLM，準點率85.04%）。至於聯合航空（United Airlines）準點率80.75%，美國航空（American Airlines）準點率80.28%，兩者分別排名第八和第九。

至於廉價航空公司方面，藍色巴西航空（Azul Brazilian Airlines) 的準點率86.47%，表現最準時；其次是西班牙伊比利亞航空（Iberia Express，86.47%）和美國精神航空（Spirit Airlines，82.04%）。

(中時電子報)