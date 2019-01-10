來台陸客 蔡英文：有人利用台灣民主做出不利行為

2019年01月10日 13:04 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天出席對調查局學員表示，每年有2、3百萬人次中國大陸人民來台，台灣很歡迎這些朋友，但不能否認，的確有人利用台灣自由民主的空間，意圖做出對台灣不利的行為。

法務部調查局今天舉行第55期調查班結業典禮，有33位男學員及27位女學員，順利通過一年來嚴格的養成訓練。

蔡英文總統今天出席致詞表示，調查局與一般治安機關的角色不同，除了要從事重大犯罪的調查外，在我國國安體系中，更扮演非常重要的角色。尤其是在國家安全面對新型的滲透與威脅時，台灣社會的安全與穩定，非常仰仗調查局團隊發揮團隊精神，為我們抵禦新的安全威脅。

她說，每年有2、3百萬人次來自對岸的中國大陸人民來台，台灣很歡迎這些朋友，但我們不能否認，的確有人利用台灣自由民主的空間，意圖做出對台灣自由民主不利的行為。

蔡英文舉例，像是利用交流活動為掩護，刺探和蒐集情報，或甚至是吸收人員、在台灣發展組織等。類似這種影響國家安全的不法案件，光是去年，調查局所偵破危害國家安全的案件，一共有52案、174人。

蔡英文表示，這些數字的背後，代表一次又一次對國家安全的危害，但是，也代表我們調查局同仁一次又一次成功維護了我們國家安全，她要代表國家致上感謝之意。

她提到，抵禦新型態威脅的新任務很辛苦，但我們持續重視的其他任務，調查員也一樣全力以赴。像是在偵辦經濟犯罪、掏空資產、吸金或嚴重傷害我國競爭力的商業間諜案，調查局也繳出了相當好的成績。

在毒品查緝工作上，調查局截至去年11月底，查獲各級毒品超過1萬5千公斤，破獲19座製毒工廠。她強調，反毒是政府的第一要務，我們要從源頭切斷供應鏈，全面提升反毒成效。調查局在查緝犯罪、保衛社會的努力上，也積極與國際合作。不僅與各國洽簽很多合作備忘錄或合作協定，也經常跨國聯手偵辦重大案件。

目前，調查局已與47個國家的金融情報中心，簽署了防制洗錢相關協定及備忘錄。此次接受「亞太防制洗錢組織」的第三輪相互評比，也得到相當的肯定。她要求進入調查局後，要用最高的標準來要求自己的工作表現，以「個人淡出、團隊勝出」的合作精神，共同創造調查局的榮耀，全力守護國家社會。

她也強調，無論是新形態的反滲透任務，或是原來的重大查緝工作，相信「國家的調查局、民眾的調查局」一定能夠順利完成任務，不負國人所託。未來，政府會給大家最大支持，當各位最好的後盾。

(工商 )