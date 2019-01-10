調查官結業 蔡英文勉全力守護國家社會

2019年01月10日 12:43 中時 張孝義

蔡英文致詞時強調國家安全，期勉調查官全力守護國家社會。（張孝義攝）

調查官訓練班55期結業前3名，右起：林星濰、楊啓靖、張育嘉。（張孝義攝）

曾任中央研究院紅火螞偵測犬的領犬員的吳艾璇，放棄美國國籍投身調查局。（張孝義攝）

放棄會計師工作投身調查局的郭建容，姊姊是北檢檢察官郭建鈺。（張孝義攝）

法務部調查局調查班55期10日舉行結業典禮，總統蔡英文親自主持並頒發結業證書，蔡英文致詞時聁勉結訓學員，未來就是國家的調查官，是保衛國家的堅實力量，要以最高標準要求自己的工作表現「個人淡出，團隊勝出」，全力守護國家社會。

調查局訓練班55期共60名學員結業，其中33名男姓、27名女性，平均年齡只有26.38歲。

蔡英文致詞時特別強調國家安全的重要性，她表示，結訓的學員們未來就是國家的調查官，是保衛國家的堅實力量，調查局除了從事重大犯罪調查，也是維護國家安全的重要角色，尤其在國家面臨新型態滲透的時候，台灣社會的安全和穩定，非常仰仗調查局台灣歡迎大陸朋友，但有人會利用交流活動為掩護，刺探或蒐集情報，滲透或吸收人員在台發展組織，類似這些影響國家安全的不法案件，光是去年調查局偵破危害國家安全的案件共有52案，174人；這些數字的背後，代表著一次又一次對國家安全的危害。

蔡英文強調，調查局在國安體系中扮演非常重要的角色，尤其在國家安全面對新型的滲透與威脅時，非常仰賴調查局團隊，期勉結業學員要以最高標準要求自己的工作表現，「個人淡出，團隊勝出」，全力守護國家社會。

第1名結業的林星濰，曾任職桃園地檢署女法警5年，因看盡各種犯罪手段，決心加入打擊犯罪行列；第2名結業的楊啓靖，訓練前母親罹患腦癌4期，他強忍母親重病之痛完成訓練，放假也趕回南部陪伴母親，孝心感動其他同學；第3名結業的張育嘉是台大社會學研究所畢業，希望運用專業投入國家安全工作。

在美國出生，5歲回到台灣的吳艾璇，曾任中央研究院紅火螞偵測犬的領犬員，由於見到不公不義的事會心生氣憤，於是放棄美國國籍投身調查局，也獲得家人支持並為她感到驕傲。

具有會計師高起及格並曾任大型會計師事務所審計組長的郭建容，她的姊姊是台北地檢檢察官郭建鈺，受到姊姊的薰陶，也毅然放棄穩定基礎的會計師工作，投身調查局的犯罪調查行列。

(中時 )