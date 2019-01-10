影》新北鐵腕拆頂樓違建謝政達：有公安問題優先拆除

2019年01月10日 12:47 中時 葉書宏

新北市政府拆除大隊會同消防局、警察局等單位，今（10日）上午11時許前往新北市中和區新生街112巷2號住宅大樓拆除頂樓違建。（葉書宏攝）

新北市政府拆除大隊會同消防局、警察局等單位，今（10日）上午11時許前往新北市中和區新生街112巷2號住宅大樓拆除頂樓違建。（葉書宏攝）

新北市政府拆除大隊會同消防局、警察局等單位，今（10日）上午11時許前往新北市中和區新生街112巷2號住宅大樓拆除頂樓違建。（葉書宏攝）

新北市副市長謝政達強調，有公安問題違建，將列為優先拆除對象。（葉書宏攝）

新北市政府拆除大隊會同消防局、警察局等單位，今（10日）上午11時許前往新北市中和區新生街112巷2號住宅大樓拆除頂樓違建，新北市副市長謝政達強調，有公安問題違建，將列為優先拆除對象。

謝政達表示，該棟大樓13樓頂加蓋違建於1月7日發生火警，火警發生後經勘查認定有公安疑慮，因此執行拆除作業，加蓋違建屬於列管，但只要有公安問題都列為優先拆除，另外，頂樓違建作為出租套房，同樣列為優先拆除。

謝政達指出，自2015至2018年拆除大隊已拆除1786件，市府會持續清查違建，自從2017年中和興南路公寓火警釀9死後，特別針對出租套房加強稽查，提醒市民不要抱持僥倖心態。

新北鐵腕拆頂樓違建 謝政達：有公安問題先拆。

消防局表示，該棟大樓13樓加蓋違建鐵皮屋發生火警後，派遣23車、84人前往搶救，16分鐘後控制火勢，違建燃燒面積約80平方公尺，所幸未造成人員傷亡，燃燒後違建鐵皮屋結構安全已嚴重受損，不堪使用。

新北市政府表示，未影響公共安全的既存違建雖依「違章建築拆除優先次序表」規定屬於列管排拆案件，仍應注意用火用電安全，若屬居住使用，消防局強烈建議裝設住宅用火災警報器，於火災發生初期，偵測出異常溫度或煙霧，發出高音量警報聲，住戶才能進行火災應變及避難行動，降低住宅火警人命傷亡。

另外，亦呼籲民眾勿心存僥倖任意搭設違章建築，一旦查獲必優先排拆，依法強制執行公權力，新北市政府團隊於行動中求變，對於市民生命財產安全堅持不懈。

(中時 )