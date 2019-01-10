公立國中小校舍安全堪慮 監委要求改善

2019年01月10日 13:17 中時 鄭舲

對於公立國中小校舍耐震能力評估、補強及拆除重建，據國教署推估，全國仍有11萬餘學童在待補強校舍上課、2萬多名學童在待拆除校舍上課，合計有14萬餘學童在安全堪慮的校舍中上課。另外，國教署對私立國中小校舍耐震能力與安全性資訊掌握不足，監委包宗和、江明蒼、林盛豐函請國教署檢討改善，以維護學童與教師上課安全。

監委指出，教育部自2006至2019年共計編列940億餘元經費，辦理公立國中小校舍耐震能力評估、補強及拆除重建事宜，但至2018年10月2日，尚有25棟校舍、292間教室未完成耐震能力詳細評估，且部分縣市待補強校舍棟數仍高，全國有1569棟校舍、23,456間教室待補強、401棟校舍待拆除，其中尚在使用中的校舍有226棟、2,879間教室，國教署並推估106學年度全國仍有11萬餘學童於待補強校舍上課、2萬餘學童於待拆除校舍上課，合計有14萬餘學童於安全堪慮之校舍環境中上課。

監委表示，國教署雖稱已擬定校舍未完成補強或拆除前的因應作為，但學童就學安全刻不容緩，教育部身為中央主管教育機關，負有校園安全政策規劃、輔導與行政監督職責，應強化督導各地方政府儘速完成國中小校舍耐震能力評估及改善，並於校舍未完成補強、拆除或改建前，加強維護學童與教師上課安全。

另外，教育部對私立國中小校舍耐震能力與安全性掌握不足，經監察院調查才發函各縣市調查統計，且相關統計資料仍有不全，以現有資料推估，全國私立國中小校舍恐約有三分之一以上需辦理耐震能力補強，但至2018年8月底止，卻仍有約31.71％校舍尚未完成初評，其中桃園市、臺中市、新竹市、新竹縣、屏東縣及花蓮縣均未完成初評，導致無法估算待補強棟數，執行率為0。

監委指出，國中小校舍耐震能力改善作業未能全面落實，顯見教育部未善盡中央主管教育機關督導職責。另外，內政部雖已修法要求2019年7月1日起私有供公眾使用建築物需辦理公共安全檢查簽證及申報，但對於私有校舍尚無強制補強規定，難以確保學童上課安全及維護公眾利益，制度面仍有欠缺，均亟待檢討改進。

(中時 )