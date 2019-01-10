《與神同行》演員再爆性騷！19歲玄彬師弟疑酒後失態

韓國電影《與神同行》中飾演男主角河正宇（左）小時候的男星鄭惟安（右）爆出涉嫌性騷擾。（合成圖／《與神同行》劇照）

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中時電子報
／綜合報導

曾在韓國億萬票房電影《與神同行》中，飾演男主角河正宇（江林公子）小時候的19歲男星鄭惟安，爆出日前在聚會的酒席上，借酒裝瘋騷擾同桌女性，警方透露「我們接到鄭惟安性騷擾嫌疑的舉報，他已接受調查。」所屬經紀公司「VAST Entertainment & Media」也證實，正在接受警方調查中。

19歲的鄭惟安被爆出酒後騷擾同桌女性。（圖／《與神同行》劇照）

鄭維安當時年僅18歲就演出破億票房的超夯電影《與神同行》，更被粉絲跨他像韓團EXO的燦烈，如今卻爆出喝醉後，對同桌女性做出無理要求，導致該名女性報警控訴性騷擾，而他本人的社群網站Instagram已變更成私人帳號。

鄭惟安目前還在拍戲中，傳出有可能遭到換角。（圖／鄭惟安IG）

鄭惟安和玄彬同公司，2015年拍廣告入行，同年參加電視劇《我的鬼神君》演出，展開演員生涯，去年靠著《與神同行：最終審判》詮釋河正宇兒時打開知名度，也接演《屍落之城》、電視劇《過來抱抱我》等作品，最近則是在YouTube自製劇《Top Management》中和車銀優等新生代演員合作。上月底才宣布接演的tvN新劇《會讀心術的那小子》，雖劇組尚未表態，但極有可能被換角。

(中時電子報)

鄭惟安同時也是玄彬的師弟。（圖／鄭惟安IG）
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