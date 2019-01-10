何亞非：陸美可從合作的對手轉變成對手的合作

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中時
李文輝

陸美貿易磋商出現曙光，大陸外交部前副部長、全球化智庫（CCG）聯席主席何亞非今在中共黨媒《環球時報》以《2019，世界面臨哪些重大挑戰》為題，撰文指出，從全球治理層面看，陸美都面臨著眾多全球性挑戰，而這些挑戰沒有雙方合作是不可能解決的。陸美從「合作的對手」到「對手的合作」的轉變是可以實現的。

何亞非說指出，在這樣的世界政治經濟形勢下，陸美關係將依然對國際關係起著綱舉目張的作用。當前的陸美關係，更多反映的是二戰後世界秩序的演變和全球系統性矛盾的凸現。美國目前對陸定位的變化標誌著陸美關係競爭和衝突一面將更加凸顯，未來競爭關係的長期性、艱巨性、複雜性、危險性更加突出。但這並不意味著陸美必然走向對抗。在全球化的格局下，陸美聯繫日益緊密，美國想與大陸全面「脫鉤」談何易事，也不現實。對兩國關係，不能盲目樂觀，但也不必太過悲觀。

何亞非說，陸美雙邊貿易如今已近6000億美元，有35萬大陸學生在美國留學，每年有300萬大陸遊客到訪美國。最近皮尤民調顯示，38％美國公眾對中國有好感，雖然略低於2017年貿易摩擦開始時的44％以及2012年大選時的40％，但美國年輕人對中國好感的比例明顯高於平均比例。

何亞非強調，從全球治理層面看，陸美都面臨著眾多全球性挑戰，而這些挑戰沒有雙方合作是不可能解決的。世界需要新的多邊體系，需要堅持多邊主義，全球挑戰需要全球解決辦法，沒有國家可以獨善其身。這不以人的意志為轉移。

何亞非分析，現在兩國貿易摩擦就是多邊主義與單邊主義相爭的「陣痛」，如果雙方都能順應歷史潮流，在維護以規則為基礎的全球治理基礎上重塑新的多邊體系，包括貿易體系，那就沒有解決不了的問題。今後WTO改革、亞洲和世界安全體系的重構、世界秩序的重塑能否順利，都在很大程度上取決於陸美兩國的戰略互動和取捨。經過雙方努力，陸美從「合作的對手」到「對手的合作」的轉變是可以實現的。

(中時 )

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