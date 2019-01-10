美專家：習近平重談一國兩制將使台海情勢更緊繃

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中時
李文輝

美國之音今天報導，大陸國家主席習近平2日在《告台灣同胞書》40周年紀念會發表的對台政策講話，一周來持續在台灣內外引發熱議。美國專家說，習近平將「一國兩制」重新搬上檯面並將九二共識定調，將使得台海兩岸原本就不佳的關係更加緊繃。

美國智庫蘭德公司資深防務研究員德瑞克·格羅斯曼(DerekGrossman)在美國《外交政策》雜誌發表文章說，蔡英文新年才呼籲大陸「必須正視中華民國台灣存在的事實」等「四個必須」，習近平第2天就把「九二共識」的意涵定調為「兩岸在一個中國原則基礎上達成海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，沒有「一中各表」的空間，並強調「一國兩制」是未來實現統一的最佳方案。

格羅斯曼認為，習近平與蔡英文的言辭立場交鋒，將使台海兩岸自蔡英文上任以來的「冷和」關係變得將更加冰凍，和平協商的可能性也大大減低，造成這種局面「習近平必須承擔大部分責任。」

他說，其實蔡英文才是「被證明是大陸最務實及最可信的夥伴」，她自上任以來即採取維持現狀的立場，多次對大陸表達善意，還與那些希望在台灣主權問題上採取更激進立場的人保持距離，也拒絕為台獨公投案背書，不幸的是，這種種作為都沒有得到大陸的回應。

曾任美國國防情報局及國防部簡報官的格格羅斯曼表示，最近台灣地方選舉結果，或讓北京以為民進黨在地方選舉大敗是因大陸對台對外交、經濟、軍事施壓及統戰策略發生效果，但是這讓2020年台灣總統選舉前的兩岸關係變得更糟，蔡英文被迫交出黨主席，反而會導致民進黨要拿掉台獨黨綱更為困難，如果「台獨工作者」賴清德贏得2020年總統大選，那將為北京與台灣關係帶來更大難題。

格羅斯曼說，習近平提到的「一國兩制」是實現兩岸統一最佳方式，這種說法令人擔憂，「如果民進黨和國民黨反對大陸的立場一致，那才是北京的一場噩夢」，因此他希望習近平會重新評估立場，不要使兩岸情勢更加糟，不過習近平會在對台政策上「加碼」演出，是因至少目前來說，大陸認為它在兩岸關係的地位「占了上風」。

(中時 )

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