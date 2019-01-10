Melody睡前最容易有購物慾 入手新包要請周公給靈感

2019年01月10日 13:08 中時 陳張眾

時尚媽咪殷悅Melody日前受BVLGARI寶格麗邀請演繹2019春夏配件，還透露自己如何靠發夢施行「聰明購物」，拿SerpentiForever黑金色蟒蛇皮水桶包15萬9500元。（寶格麗提供）

時尚媽咪殷悅Melody昨（9）日受邀出席BVLGARI寶格麗2019春夏配件預覽，私下時尚品味頗受矚目的她，身著一襲復古燈芯絨褲裝，搭配全新SerpentiForever水桶包款登場，貼合本季以80年代奢華風格發想的「BGlam」主題。

寶格麗SerpentiForeverChainStardust黑色鍊帶星塵肩背包，9萬7300元。（寶格麗提供）

寶格麗SerpentiForeverMirrorFlash黑色小牛皮鏡面閃電肩背包，11萬5500元。（寶格麗提供）

身為資深血拚愛好者，Melody自招付了很多「學費」，個性「喜新厭舊」的她，喜歡嘗試各式不同的造型，笑稱這是「做女人的樂趣」。適逢年關將近，她更把過年購置新衣的習俗，當作最正當的購物理由，還直說年底是買包的好時機，並推薦大家入手帶有金屬感元素的包款，象徵財源滾滾的招財寓意。

已徹底實行「聰明購物」的Melody，卻透露睡前是自己最危險的時刻，很容易在瀏覽Instagram時不小心刺激購物慾。她分享到，現在入手包包前都會先發揮想像力，先幻想包款要怎麼和自己衣櫃裡的單品搭配，「因為睡覺前看什麼就會夢到什麼，如果一直想到就會去買。」她也坦言今日身上的BVLGARI寶格麗水桶包，就很可能會出現在今天的夢境中，大容量的輕巧包型，亦正好是她收藏中缺少的類型。

寶格麗SerpentiForever毛茛黃水晶色手提肩背包，8萬3900元。（寶格麗提供）

寶格麗SerpentiForever狂放碧璽色小牛皮後背包，8萬6900元。（寶格麗提供）

Melody表示10年前入手了人生中的第一顆寶格麗包，紅色蜥蜴皮的限量款式讓她認不住手滑，而本季品牌也自經典款中變化，以「BGlam」為名，揮灑80年代的華麗暗黑狂想。代表性SerpentiForever系列中，經特殊處裡的小牛皮呈現出光滑的漆亮效果，搭配由樹脂玻璃打造出的閃電圖騰、金屬編織鍊帶細節及絎縫圖樣，帶回復古迪斯可派對裡的狂歡氛圍。初次亮相的水桶包款上，則採用水蛇皮、小牛皮等多種材質打造出柔軟結構，其中Melody示範的黑金色蟒蛇皮樣式，則運用霧黑染色搭配金色滾印工藝，讓包款呈現FilCoupe手工剪絨般的立體層次。另外還有來自海岸繽紛靈感的多彩包款，毛茛黃水晶、糖果石英、冰川綠松石等繽紛色調，更為整體注入普普風般的樂觀魅力。

(中時 )