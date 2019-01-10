貝佐斯與小三愛火狂燒 被爆14天偷情6次

外媒刊登貝佐斯與前加州電視女主播羅倫‧桑切斯(Lauren Sanchez)的親密合照，披露兩人暗通款曲八個月，而對婚姻不忠。(圖/達志影像)

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中時電子報

全球最大電商亞馬遜(Amazon)創辦人兼執行長貝佐斯(Jeff Bezos)9日和結髮25年的妻子麥肯齊(MacKenzie Bezos)發表共同署名推文，經過長期分居試驗後，他們已決定離婚，結束25年婚姻宣布離婚；雖然貝佐斯夫婦沒有說明原因，但外媒爆料，貝佐斯偷吃前加州電視女主播羅倫‧桑切斯(Lauren Sanchez)，兩人暗通款曲八個月，甚至愛火旺盛，在短短14天偷情6次。

外媒刊登貝佐斯與前加州電視女主播羅倫‧桑切斯(Lauren Sanchez)的親密合照，披露兩人暗通款曲八個月，而對婚姻不忠，才是導致貝佐斯離婚主因。該雜誌過去四個月來跟蹤貝佐斯橫跨五州，據傳貝佐斯「背著妻子，以價值6500萬元的私人飛機帶桑切斯出遊，還狂傳傳送猥褻訊息和情色自拍給她，更表示這對情侶在14天內分別背著法定伴侶做了多達六次齷齪事」其中一次還住在波士頓的一家酒店，當時貝佐斯還與他的家人一起，指外遇至少八個月。

貝佐斯自去年秋季起，與已婚的「福斯11」(Fox11)晨間節目「洛杉磯好日子」(Good Day LA )前主播桑切斯約會；桑切斯擁有直升機駕照，她的丈夫是好萊塢人才仲介懷特瑟爾(Patrick Whitesell)。

桑切斯任職福斯電視台期間，拍攝貝佐斯創辦的「藍色起源」(Blue Origin)公司影片時熟稔，兩人多次一同出席公開活動，包括6日舉辦的亞馬遜金球獎派對。外媒指出，由於貝佐斯居住的華盛頓州採行夫妻共有財產制，坐擁1370億元身家的貝佐斯，可能因此喪失全球首富頭銜。若依當地法律，麥肯齊最多可拿到660億美元（約新台幣2兆元）的天價分手費，創下史上最高離婚費用紀錄，她也可一躍成為全球女首富。

(中時電子報)

全球最準時 不是日本而是美國這… 為她棄25年糟糠妻！貝佐斯小三身…

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