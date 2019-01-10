刺激內需 賴清德：消費與投資同步進行

行政院會通過刺激內需策略規劃。（彭媁琳攝）

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彭媁琳

國發會今日在行政院會中陳報「因應2019總體經濟變動內需策略規劃」，行政院長賴清德指出，今年面對中美貿易戰等全球經濟變局，內需將成為穩定國內經濟成長的關鍵因素，為因應此一情勢，「消費」與「投資」是提振內需的二大主軸。

賴清德表示，在消費方面，透過稅制優化，減輕民眾負擔，提高可支配所得，有利於提升消費力；鼓勵國內旅遊、辦理大型活動、會議展覽，以及補助節能設備與購置電動車等措施，可藉由政策引導，提供國人多元消費選擇。各部會在推動過程應確實掌握民眾需求，並適時調整相關作為，以落實預期成效。

投資是提振當前景氣與厚植未來成長潛力的重要動能，今(108)年整體公共建設計畫規模達3,927億元，較去年增加7.7％，請各部會務必積極執行，提升公共建設預算執行率，以帶動民間投資、擴大提振景氣。

賴清德指出，為增進民間投資，本年度工作重點除協助中小企業加碼投資以外，將包括持續加強「5＋2產業創新」動能，吸引台商回流。行政院另外推動包括：歡迎台商回台投資專案、投資抵減修法、稅制改革，以及海外資金回流專法等，以吸引台灣企業加碼投資，或台商回流。

國發會指出，在消費面，主要透過提升民眾消費能力與提供多元消費選擇，活絡國內消費。投資方面則從促進民間投資、落實公共建設投資二大面向著手，例如：內政部推動的「都市更新條例」修正案已立法通過，預估今年推動都市更新100件，預估執行數(含以前年度)所帶動產值約1,055.4億元。危老屋重建250件，預估執行數(含以前年度)所帶動產值約92億元。

(工商 )

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