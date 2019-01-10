車禍撞傷頻喊腹痛 一查竟是肝臟撕裂傷

2019年01月10日 13:13 中時 徐養齡

中醫大新竹附醫影像醫學科主治醫師謝汲峰說明肝臟撕裂傷的治療過程。（徐養齡攝）

患者右側肝臟出血。（徐養齡翻攝）

新竹1名輕熟女去年耶誕節開車自撞，送醫後直喊膝蓋痛，腹部撞到方向盤，中國醫藥大學新竹附設醫院醫師為求謹慎，連照2次超音波檢查，發現右側肝臟撕裂出血，緊急施以微創手術止血，及時控制住傷勢。

開車出車禍難免遭受撞擊，該名女駕駛開車自撞電線桿，雖有繫安全帶，腹部仍撞到方向盤，被送往醫院急診室時，自稱膝蓋疼痛，急診室團隊除了治療膝蓋外，也照腹部超音波確認是否因車禍成傷。

然而，第一次照超音波時，未顯示任何異狀，醫療團隊為求慎重，加上撞擊部位的肝臟沒有神經，決定再照一次超音波，果然發現右側肝臟有處不正常腫脹。

中醫大新竹附醫影像醫學科主治醫師謝汲峰表示，急診將患者轉至醫學影像科進行電腦斷層、血管攝影，確定有肝臟撕裂傷、內出血現象，因肝臟沒有破裂，因此第一次超音波沒有顯現異狀。

謝汲峰說，之後肝臟開始緩慢而持續性地出血，若出血量多到擠破肝臟、漫至腹腔，可能引發休克，經查患者肝臟血腫最大徑達10公分，出血量約400C.C.，所幸並未撐破肝臟表面。

醫療團隊緊急實施「經動脈栓塞術」，不用開刀止血，而是從患者鼠蹊部穿入一根管子直達出血部位，打入栓塞物質止血，傷口僅0.2公分，術後恢復快，第5天即出院。

中醫大新竹附醫影像醫學科主任阮春榮說，肝臟沒有神經，疼痛也不會有感覺，常被忽略，等到發現病灶時往往已很嚴重，民眾若是腹部受到大力撞擊，即使沒有嚴重外傷，建議就醫時仍需清楚告知醫師。

(中時 )