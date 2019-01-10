冬季使用電毯禦寒 醫生：這6種人反受害

冬季使用電毯禦寒。(示意圖/達志影像)

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中時電子報

入冬氣溫下降，許多人會搬出電毯來禦寒，但使用方法不正確反而會造成傷害，除了容易燙傷、造成皮膚炎，使用過度甚至可能引發脫水症狀，專業醫師也指出6類人要小心使用電毯，像是孕婦、裝心律調節器者、皮膚炎或筋骨受傷患者、糖尿病及局部感覺神經缺損者等，都要特別注意。

嘉義長庚醫院復健科主任許宏志在《全民健保月刊》提到，有6類人在使用電毯上要特別注意，像是孕婦及裝有心律調節器者，可能會因電毯產生的電磁波，對胎兒或調節器產生影響；糖尿病及局部感覺神經缺損者，最好保持「低溫保暖」，避免過度加熱，另外，有皮膚炎或筋骨受傷患者，最好避免用電毯，否則熱效應可能造成傷口發炎或是症狀惡化。

許宏志也表示，男性使用電毯，要特別注意，勿使用在生殖器局部，若溫度過高，可能會影響精蟲數量與品質，而女性經期時，使用電毯可能增加出血量，建議用熱毛巾或局部熱敷即可，另外，嬰幼兒如果要使用電毯，因其不會表達需求，可能會產生脫水現象，父母要特別留意。

許宏志建議，使用電毯時可以薄被隔開，降低電磁波的影響，或是睡前先預熱好，上床後設定定時關閉，電毯溫度控制在攝氏40度以下時，可定時使用1至2小時，而溫度高於40度以上，則可先預熱30分鐘，睡覺時則注意使用不要超過30分鐘。

(中時電子報)

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